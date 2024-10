Prêmio EXAME Gestão de Pessoas 2025: confira calendário e saiba como inscrever sua empresa

A segunda edição do Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas está confirmada para 2025. É uma oportunidade para as empresas receberem um atestado pelas práticas de excelência em recursos humanos, um assunto cada vez mais caro no mercado corporativo.

Num mundo com trabalhadores com expectativas e ideais tão elevadas sobre o seu próprio sucesso, um bom clima no ambiente de trabalho é um bom caminho para o negócio conquistar suas metas, inclusive financeiras.

O reconhecimento é feito em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer.

Qual será o calendário para a 2ª edição do Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas