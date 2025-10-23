Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025: as 18 empresas destaques da 2ª edição

Reconhecimento celebra as empresas com excelência em práticas de recursos humanos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h26.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 19h36.

Tudo sobrePrêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025
Saiba mais

A EXAME realizou nesta quinta-feira, 23 de outubro, a segunda edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, reconhecimento que celebra as empresas com excelência em práticas de recursos humanos.

Em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer e com patrocínio do BTG Advisors (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da empresa de tecnologia para recursos humanos Sólides, o prêmio contou com 18 empresas destaques, separadas em categorias de acordo com a quantidade de funcionários à época da inscrição do ranking.

De acordo com dados apresentados pela Mercer, foram 445 empresas inscritas nesta edição, 18 empresas destaque e 6 categorias. O estudo registrou 87% de engajamento e 86% em prosperidade.

O levantamento também mostrou que as empresas vencedoras se destacaram em temas, como: Diversidade e inclusão (90%). Oportunidade de desenvolvimento (90%) e Cultura de integridade (88%).

Além da premiação, o evento também contou com diversos painéis sobre gestão dos funcionários de uma organização. Um deles, "RH Estratégico - Como os CHROs estão avançando com os negócios", abordou como a satisfação e a motivação dos colaboradores têm impacto direto no desempenho de uma empresa. O painel contou com a participação de: Gabriele Carlos, CEO da Zeiss Vision Brasil; Denize Savi, diretora de bem-estar e felicidade organizacional da Chilli Beans; Dilma Campos, fundadora e CEO da Nossa Praia.

No evento, também foi apresentado o painel "Os Desafios e Avanços da IA no Trabalho", que aprofundou a realidade do uso da tecnologia em processos em trabalhos de recursos humanos, fatos e mitos, impactos nas relações profissionais, solução de crises e tendências para o futuro do trabalho. Este debate trouxe: Adriano Mussa, reitor e diretor acadêmico da EXAME Saint Paul; Távira Magalhães, CHRO da Sólides; Marcelo Nóbrega, investidor e conselheiro do RH Techs; Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina.

Assim como o painel "Revolução dos Benefícios - O que os funcionários de fato querem das empresas", com a presença de: Bia Nóbrega, conselheira e mentora; Joca Oliveira, CEO da Unico Skill; Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos e Bettha.com.

Além do painel "É Possível Ser Feliz no Trabalho?", com insights de Mauricio Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil.

Conheça as 18 empresas vencedoras

100 a 300 funcionários

  • AGGER
  • Lundbeck
  • Next Shipping

301 a 1.000 funcionários

  • Daiichi Sankyo Brasil
  • Kemin do Brasil
  • Rio Ave

1.001 a 5.000 funcionários

  • Agro Amazônia Produtos Agropecuários
  • Danone
  • Passarelli Engenharia

5.001 a 10.000 funcionários

  • Allos
  • Grupo Autoglass
  • TIM Brasil

10.001 a 20.000 funcionários

  • C&A
  • Grupo Protege
  • YDUQS

Acima de 20.000 funcionários

  • Cogna
  • Lojas Renner
  • VIVO
Acompanhe tudo sobre:Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025plano-de-carreiraEmpresas
Próximo

Mais de Carreira

Na C&A, o novo “idioma” do varejo é gente bem treinada e diversidade

‘Não existe transformação digital sem saúde mental’, diz executiva da TIM

Autoglass investe R$ 35 mi em escola para requalificar profissionais

Na Daiichi Sankyo, crescimento sem perder o DNA de acolhimento

Mais na Exame

Carreira

Na C&A, o novo “idioma” do varejo é gente bem treinada e diversidade

Mercados

Anthropic faz acordo bilionário com Google para turbinar sistemas de IA

Tecnologia

ChatGPT deixará de funcionar no WhatsApp a partir de janeiro de 2026; veja o que muda

Negócios

A mesada de R$ 200 que virou um negócio de R$ 20 milhões com IA