Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025: as 18 empresas destaques da 2ª edição

A EXAME realizou nesta quinta-feira, 23 de outubro, a segunda edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, reconhecimento que celebra as empresas com excelência em práticas de recursos humanos.

Em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer e com patrocínio do BTG Advisors (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da empresa de tecnologia para recursos humanos Sólides, o prêmio contou com 18 empresas destaques, separadas em categorias de acordo com a quantidade de funcionários à época da inscrição do ranking.

De acordo com dados apresentados pela Mercer, foram 445 empresas inscritas nesta edição, 18 empresas destaque e 6 categorias. O estudo registrou 87% de engajamento e 86% em prosperidade.

O levantamento também mostrou que as empresas vencedoras se destacaram em temas, como: Diversidade e inclusão (90%). Oportunidade de desenvolvimento (90%) e Cultura de integridade (88%).

Além da premiação, o evento também contou com diversos painéis sobre gestão dos funcionários de uma organização. Um deles, "RH Estratégico - Como os CHROs estão avançando com os negócios", abordou como a satisfação e a motivação dos colaboradores têm impacto direto no desempenho de uma empresa. O painel contou com a participação de: Gabriele Carlos, CEO da Zeiss Vision Brasil; Denize Savi, diretora de bem-estar e felicidade organizacional da Chilli Beans; Dilma Campos, fundadora e CEO da Nossa Praia.

No evento, também foi apresentado o painel "Os Desafios e Avanços da IA no Trabalho", que aprofundou a realidade do uso da tecnologia em processos em trabalhos de recursos humanos, fatos e mitos, impactos nas relações profissionais, solução de crises e tendências para o futuro do trabalho. Este debate trouxe: Adriano Mussa, reitor e diretor acadêmico da EXAME Saint Paul; Távira Magalhães, CHRO da Sólides; Marcelo Nóbrega, investidor e conselheiro do RH Techs; Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina.

Assim como o painel "Revolução dos Benefícios - O que os funcionários de fato querem das empresas", com a presença de: Bia Nóbrega, conselheira e mentora; Joca Oliveira, CEO da Unico Skill; Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos e Bettha.com.

Além do painel "É Possível Ser Feliz no Trabalho?", com insights de Mauricio Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil.

Conheça as 18 empresas vencedoras

100 a 300 funcionários

AGGER

Lundbeck

Next Shipping

301 a 1.000 funcionários

Daiichi Sankyo Brasil

Kemin do Brasil

Rio Ave

1.001 a 5.000 funcionários

Agro Amazônia Produtos Agropecuários

Danone

Passarelli Engenharia

5.001 a 10.000 funcionários

Allos

Grupo Autoglass

TIM Brasil

10.001 a 20.000 funcionários

C&A

Grupo Protege

YDUQS

Acima de 20.000 funcionários