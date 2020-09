Prefeitura de São Paulo adota trabalho remoto definitivo para servidores

Mais de 120.000 servidores da prefeitura de São Paulo têm, a partir desta terça-feira, 15, a prática de trabalho home office oficializada — e de forma definitiva. O decreto que versa sobre a decisão foi assinado na segunda-feira, 14, pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), com publicação no Diário Oficial no dia seguinte.

A iniciativa ocorre no contexto da pandemia de covid-19, que fez com que trabalhadores dos setores público e privado passassem a trabalhar em suas casas a fim de respeitar os protocolos de distanciamento social.

Atualmente, as empresas privadas vivem um momento de retomada aos escritórios, com a adoção de um sistema híbrido de trabalho.

Segundo a prefeitura da capital paulista, a prática é um caminho sem volta, e os servidores já eram aderentes ao teletrabalho antes do decreto.

Além da questão sanitária, a gestão municipal é motivada pelo aumento de produtividade registrado nos últimos meses, melhorias na prestação de serviços, redução de custos e menor impacto ambiental em razão da menor necessidade de deslocamentos.

Os servidores, no entanto, não devem exercer suas funções integralmente fora do escritório. Em três opções de regime de trabalho, é preciso manter de um a três dias de atuação presencial, sendo que os dias de visita à sede devem ser alternados. Não pode, ainda, haver prejuízo no atendimento ao público.

O acompanhamento do desempenho dos trabalhadores será feito por meio do estabelecimento de metas, por avaliações e pelo registro eletrônico de presença.