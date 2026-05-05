‘Precisamos de mais mulheres no alto nível’, diz Trajano sobre o novo Summit Mulheres nas Profissões

A ampliação da presença feminina no mercado de trabalho, especialmente em cargos de liderança, é uma das prioridades de Luiza Helena Trajano, hoje presidente do Conselho da Magazine Luiza.

Depois de algumas iniciativas voltadas para mulheres, como o "Grupo Mulheres do Brasil", em 2013, e a “Comunidade Seller Mulheres de Negócios de Luiza”, criada em 2025, Trajano lançará neste ano mais um evento voltado para o público feminino: o Summit Mulheres nas Profissões, nova iniciativa liderada pela empresária dentro do Grupo Mulheres do Brasil, o qual ela também lidera.

O evento foi desenhado para ir além do debate e propor caminhos concretos de avanço, conectando empresas, lideranças e sociedade civil em torno de uma pergunta central: como preparar e acelerar mulheres para as profissões do presente e do futuro?

“Vamos fazer o primeiro Summit de profissões só para as mulheres no dia 4 e 5 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo”, afirma Trajano, durante entrevista exclusiva ao programa “De frente com CEO”, da EXAME.

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Para quais mulheres será o evento?

A proposta é reunir profissionais de diferentes áreas, do jurídico à saúde, passando por educação, comunicação e artes, para discutir soluções práticas que ampliem o acesso das mulheres a posições estratégicas.

“Vamos ter gente do jurídico, de arte, de comunicação, de educação, de saúde, vendo o que pode ser feito para a gente ter mais mulheres em alto nível”, diz.

Mas a visão de Trajano vai além das lideranças tradicionais. O Summit também pretende incluir profissões operacionais e de base, reconhecendo que o desafio da equidade é amplo e estrutural.

“Todas as profissões precisam estar juntas, inclusive as de serviços gerais, que são justamente as que mais precisam de oportunidade”, afirma.

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A relação do Summit com o Grupo Mulheres do Brasil

A iniciativa reflete um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de uma década pelo Grupo Mulheres do Brasil, criado por Trajano com foco em impacto social e políticas públicas.

“Nesses 13 anos eu vi o tanto que a gente evoluiu como mulheres, mas ainda tem muita conquista pela frente”, diz.

Mais do que um evento pontual, o Summit surge como parte de uma estratégia maior: acelerar a presença feminina em todos os níveis do mercado de trabalho, da base à alta liderança, e transformar essa agenda em ação concreta.

O lançamento do Summit Mulheres nas Profissões será anunciado nesta terça-feira, 5 de maio, na Galeria Magalu. Luiza Helena Trajano, idealizadora do projeto, estará presente no evento. A expectativa com o novo Summit é de reunir mais de 7 mil participantes e de se tornar referência no calendário de eventos.

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