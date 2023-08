Pratique inglês com o sucesso de Morgan Allen - Last Night

Talita Oliveira é professora de inglês há 13 anos e trabalha na Companhia de Idioma

Gosta de aprender inglês por meio de músicas? A escolhida da vez é o super sucesso Last Night de Morgan Wallen, cantor e compositor country do Tennessee, Estados Unidos. Morgan participou do The Voice em 2014, mas sua carreira alcançou realmente o sucesso nos últimos anos. Não é à toa que alcançou a primeira posição no top 100 da Billboard.

Qual foi a inspiração para a letra?

Segundo Morgan, teve como inspiração uma conversa com um romance de seu passado. Naquele momento não se sabia que seria a última noite em que estariam juntos.

Comece escutando:

Morgan Wallen - Last Night (One Record At A Time Sessions)

Agora, observe alguns trechos e comentários (aproveite para cantar também, ou ler em voz alta fazendo conexões entre os sons):

“Last night we let the liquor talk

I can't remember everything we said, but we said it all

You told me that you wish I was somebody you never met

But baby, baby, something's tellin' me this ain't over yet

No way it was our last night”

Perceba que no trecho acima, a conversa entre o casal já aconteceu, por isso há bastante uso do passado (let, said, told, was, met). Vale treinar a pronúncia de “said”, que costuma ser desafiadora. “Ain’t” é uma maneira informal de construir algumas estruturas negativas, no caso da música, tem o sentido de “isn’t”. “You wish I was” é uma construção mais informal (muito comum na fala e escrita informal) de “You wish I were” - você queria que eu fosse.

Veja mais um trecho:

“I see your tail lights in the dust

You call your momma, I call your bluff

In the middle of the night, pull it right back up

Yeah, my, my friends say, "Let her go"

Your friends say, "What the hell?"

I wouldn't trade your kind of love for nothin' else”

Acima vemos duas expressões interessantes - “call your bluff”, que pode ser usada quando uma pessoa desafia outra a provar que está dizendo a verdade. Também podemos perceber pelo trecho que os amigos do casal envolvido não achavam que eles deveriam estar juntos (“Let her go”, “What the hell?”), mas que aquele que conta a história não trocaria esse amor por outro.

E finalizando:

“No way it was our last night, we said we'd had enough

I can't remember everything we said, but we said too much

I know you packed your **** and slammed the door right before you left

But baby, baby, something's tellin' me this ain't over yet”

Aqui fica claro que ainda existia sentimento entre os dois, que as coisas que foram ditas talvez tenham sido exageradas (we said too much), e que existia a chance de voltarem (something's tellin' me this ain’t over yet - algo me diz que isso ainda não acabou).

Dá pra perceber como Morgan consegue tocar alguns corações partidos, não é?

Aproveite e escolha as suas músicas preferidas para fazer práticas semelhantes.

Enjoy your learning process!