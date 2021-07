Potências Negras Tec: evento gratuito busca inserir negros na tecnologia

O mercado de tecnologia segue em alta, mas ainda pouco diverso, uma vez que 58,3% dos profissionais do setor são brancos e 68,3% são homens, segundo a pesquisa “Quem Coda o Brasil?”, realizada pela PretaLab, em parceria com a ThoughtWorks. Com o objetivo de mudar este cenário, acontece em 14 de agosto o Potências Negras Tec, evento gratuito para impulsionar a carreira de pretos e pardos na tecnologia.

Quer abrir a sua própria startup? Aprenda com os fundadores da ACE Startups

A jornada Potências Negras é uma cocriação da escola com foco em diversidade Profissas e da consultora de diversidade e inclusão Ana Minuto. No encontro, os participantes poderão se conectar com a equipe de recrutadores das empresas patrocinadoras como Itaú, Grupo Boticário, Randstad, AmbevTech, Creditas, Globo, 99 e Mercado Livre.

Já entre as palestras, painéis, entrevistas e atrações culturais estarão, por exemplo, Karen Santos, presidente da UX para Minas Pretas, Fernando França, gerente de UX no Nubank e Felipe Dutra Furtado, gestor de TI da Globo.

"Das mais de 20 mil pessoas em nossa comunidade, 70% revelaram interesse em migrar para a área da tecnologia. Isso reforçou a necessidade de fazermos um evento com o propósito de enegrecer a área", afirma Victor Lambertucci, presidente da Profissas.

A mitigação da desigualdade racial no mercado é o motor do evento. "Teremos mais de 420 mil vagas na área de tecnologia até 2024 e formamos apenas 42 mil pessoas por ano. Quando se fala em enegrecer esse mercado, sabemos que o desafio é exponencialmente maior", diz Ana Minuto, cocriadora do Potências Negras.

Potências Negras

Esta não é a primeira realização do Potências Negras. A trilha começou em março de 2021 com o Summit, e segue com conteúdos mensais e experiências criadas para a comunidade. Neste ano mais de meio milhão de pessoas foram impactadas com as iniciativas.

Um exemplo dos trabalhos do Potências Negras é o Potências de Casa Grupo Boticário, realizado em julho. Empresas como Loft e Ifood são outros clientes para ações de sensibilização em diferentes escopos da diversidade e inclusão.