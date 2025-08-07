Posta no Instagram, nunca tira férias e não existe: conheça a aposta da melhor cia. aérea do mundo

No Brasil, os chatbots de atendimento ao cliente não são muito bem vistos. Um dado da consultoria de pesquisas Hibou aponta que cerca de 40% dos brasileiros faz questão de um atendimento humanizado, principalmente os mais velhos. E isso é uma tendência que se repete no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, 45% da população não gosta de ser atendida por bots de inteligência artificial.

É inegável, no entanto, que essa é uma tendência que veio para ficar. O problema é que experiências negativas de atendimento causam danos reputacionais; e, algumas empresas não podem ter esse tipo de mancha na reputação.

É o caso da Qatar Airways, atual melhor companhia aérea do mundo, de acordo com a World Airline Awards. Com foco em proporcionar experiências de atendimento impecáveis, a Qatar não podia se prender aos chatbots, mas, manter um time global de atendimento ao cliente era inviável.

A solução? Encontrar o meio termo.

O marketing do futuro

Foi assim que a Sama nasceu. Ela é a primeira comissária de bordo totalmente gerada por inteligência artificial do mundo.

Seu diferencial está na personalidade. A personagem digital gerencia um perfil no Instagram, o @SamaOnTheMove, onde compartilha conteúdos sobre viagens, incluindo dicas, curiosidades e bastidores do mundo da aviação.

Ela posta como se fosse uma blogueira de viagens real, que vai só a destinos atendidos pela Qatar Airways. Ela, inclusive, já fez parcerias com grandes instituições, como PSG e Inter de Milão.

O objetivo da companhia aérea com essa iniciativa é posicionar-se de maneira inovadora, utilizando tecnologia para criar um vínculo emocional com seus passageiros e potenciais clientes.

"Sama não é só um 'humano digital'. Ela reflete tudo o que vemos no futuro das viagens – pessoal, engajador e intimamente conectado com experiências valiosas." Babar Rahman, vice-presidente de Marketing e Comunicação Corporativa da Qatar Airways

QVerse: um metaverso de atendimento ao cliente

Ao invés de aplicar um chatbot ou uma equipe humana, a Qatar Airways lançou o QVerse, uma espécie de metaverso que simula toda a experiência de check-in e compra de passagens.

O cliente é acompanhado por Sama ao longo de toda a jornada, e a comissária é capaz de tirar todas as principais dúvidas que o passageiro possa ter. Devido ao acompanhamento passo a passo, o processo é muito mais fácil e menos propenso a perguntas ou gargalos.

Sama auxilia passageiros tanto no check-in, quanto na compra de passagens

Além de funcionar como um canal de comunicação com os passageiros, a iniciativa também levanta debates sobre os desafios e oportunidades do uso de personagens digitais no branding. Uma das principais questões é a autenticidade da interação entre marca e consumidor.

Embora a Qatar Airways aposte na humanização da IA, o sucesso dessa estratégia dependerá da aceitação do público e de sua capacidade de criar conexões genuínas.

CMO explica

"As marcas mais fortes não vendem apenas produtos, mas também criam experiências e conexões emocionais com seus consumidores", explica Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios.

