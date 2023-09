Pós-graduação à distância se consolida como opção para formação em saúde

A evolução do ensino à distância (EAD), que hoje prevê recursos como simulações realísticas online e uso de realidade virtual, consolidou o modelo como uma alternativa de qualidade para a formação em saúde que exige, mais do que na maioria das outras áreas, uma boa parcela de experiência prática.

Quais são as vantagens do ensino à distância?

Hoje, o EAD apresenta conteúdos atualizados em plataformas que permitem a interação com professores e o networking entre os estudantes, transmissões ao vivo e complementação do estudo remoto com atividades práticas ─ um ambiente tecnológico que oferece as condições de aprendizado antes encontradas somente nos programas presenciais.

Ao mesmo tempo, o modelo remoto preservou a autonomia do aluno para adequar o processo às suas rotinas profissional e pessoal. “O desenvolvimento dos ambientes virtuais de aprendizagem e das ferramentas de comunicação online, dos aplicativos educacionais, da realidade aumentada, entre outras inovações, multiplicaram o potencial do EAD”, explica Juliana Freitas, gerente de Pós-graduação Assistencial do Ensino Einstein.

Ela destaca ainda uma mudança no papel do aluno. “Ele passou a ser protagonista de seu aprendizado, buscando conhecimentos de forma autônoma e personalizada.”

Como funciona a pós à distância?

No caso do Ensino Einstein, a especialização à distância incorporou todos os avanços disponíveis para garantir a mesma qualidade dos cursos presenciais da instituição, segundo André de Britto Oliveira, coordenador de Programas de Gestão do Ensino Einstein.

“Além disso, os docentes, a coordenação acadêmica, os tutores, os experts do Einstein e os certificados são os mesmos nos dois formatos. O mercado sabe disso e reconhece o curso à distância da mesma maneira que o presencial”, destaca.

Juliana reforça que os conteúdos da Pós EAD são preparados para refletir o que está sendo ensinado presencialmente no Einstein. Isso inclui não apenas o que diz respeito aos conhecimentos técnicos mas também o desenvolvimento de soft skills e atitudes esperadas dos profissionais atuais. “Os cursos EAD integram-se ao ambiente de saúde dinâmico e ao mercado em transformação, com tempo para networking e reflexão”, aponta.

Flexibilidade para estudar

Além da evolução nas ferramentas e métodos, a flexibilidade do modelo é cada vez mais atrativa em um segmento em que tempo é um ativo escasso. “O aluno realiza as atividades no seu ritmo, enquanto cumpre os prazos regulares para garantir que está progredindo em sintonia com os colegas e aproveitando todas as oportunidades de aprendizado”, aponta.

O enfermeiro Nelson Martins Ferreira Júnior, que fez a Pós-graduação EAD em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, por exemplo, destaca que esse modelo permitiu adequar o curso à sua rotina. “O formato trouxe oportunidades que a metodologia presencial não oferece, como a flexibilidade para seguir o meu ritmo de estudo, revisar os tópicos que considero mais desafiadores, acessar conteúdos adicionais de acordo com meus interesses, além da facilidade na colaboração virtual em projetos e trabalhos online em grupos”, explica.

Já a médica Danielli Marins, do Rio Grande do Sul, que fez a Pós EAD em medicina em urgência e emergência, reforça o contato com as boas práticas do Einstein. “A oportunidade de ver de perto o fluxo organizacional da instituição, a qualidade na assistência e segurança do paciente, os protocolos de atendimento, além de ter aulas com profissionais excelentes e com didática de ensino, dentre outros benefícios, me deram maior segurança como profissional e a inspiração em ajudar a melhorar a assistência à saúde da minha região.”

No site do Ensino Einstein há mais informações sobre os cursos disponíveis.