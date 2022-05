Porto oferece contrato CLT e formação profissional a estudantes de tech

A Porto Seguro, uma das maiores seguradoras do Brasil, abre as inscrições para a sua mais nova edição do Programa de Formação da TI, que oferece vagas de emprego em regime CLT na companhia, além de um ano de cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia e inovação.

Em parceria com a empresa Lisa IT, focada em recrutamento, a 15ª edição do programa busca estudantes universitários que estejam cursando alguma graduação na área de tecnologia. Esses estudantes devem estar, no mínimo, no segundo semestre do curso e residir na cidade de São Paulo ou em um raio de até 120 quilômetros.

“Nossa proposta com esse programa é oferecer oportunidade de ingresso na área de tecnologia com total apoio na capacitação profissional. O programa também abre portas para colaboradores da companhia que tenham interesse em migrar de carreira, facilitando sua entrada para a TI”, explica Marcos Sirelli, diretor de TI da Porto.

Ainda segundo Marcos, o principal objetivo do programa, além de garimpar possíveis talentos para a própria empresa, é atrair pessoas em início carreira com desejo de desenvolvimento na área de TI e deixar esses profissionais ainda mais competitivos para o mercado.

Além da contratação em regime CLT com todos os benefícios ofertados pela companhia aos seus funcionários, o programa de capacitação se dará por meio de cursos profissionalizantes e vivências práticas.

O programa tem duração total de 12 meses, após os quais os profissionais seguem contratados pela Porto.

Podem participar do processo seletivo estudantes ou já formados preferencialmente nos cursos de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Ciência e Arquitetura de Dados; Computação em Nuvem; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Software; Matemática; Cibersegurança; Sistemas de Informação; Sistemas para Internet e correlatos.

Mil contratações na área de TI

O incentivo a formação de novos profissionais capacitados faz total sentido para a Porto, visto que a empresa pretende crescer exponencialmente seu time de TI nos próximos anos.

Até 2025, a empresa pretende contratar cerca de 1 mil novos funcionários para as mais diversas áreas de tecnologia. E, segundo o diretor de TI da Porto, o programa de formação da empresa ajuda a viabilizar esse objetivo.

Como a empresa também possui a meta de dobrar o número de clientes até 2025, o forte investimento na área de tecnologia é respaldado por esse grande objetivo.

"É fundamental fortalecermos nossa transformação digital em busca de soluções inovadoras e com foco na experiência do nosso cliente. Por isso, acreditamos que o investimento em profissionais desse meio seja essencial”, concluí o diretor de TI da Porto.

Como se inscrever no programa da Porto

Os apaixonados em tecnologia que ainda estão cursando a faculdade ou aqueles que são recém-formados em carreiras correlatas, podem se inscrever no programa de formação da Porto Seguro através da página oficial da empresa na plataforma Gupy.

