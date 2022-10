Porto está com 75 vagas para cursos técnicos gratuitos em São Paulo; inscrições terminam nesta sexta

Nesta sexta-feira, 14, encerra-se o prazo para se inscrever em uma das 75 vagas de cursos profissionalizantes oferecidas pela Porto, holding que inclui as empresas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank.

A iniciativa ocorre por meio do Instituto Porto, organização sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento de projetos socioambientais e culturais da região de Campos Elíseos, na capital de São Paulo.

As oportunidades são para turmas com foco em cursos técnicos em hidráulica, elétrica e consertos de linha branca, além de turmas para formação de cabelereiros, manicure e pedicure.

“Nosso objetivo é expandir a capacitação profissional e proporcionar acesso a oportunidades também para aqueles que buscam empreender e gerar renda. No caso dos profissionais da área de beleza, por exemplo, o curso habilita o profissional que tem interesse em atuar em salões ou gerar renda em casa”, diz Mirian Mesquita, gerente de Sustentabilidade da Porto.

Quem pode se inscrever nos cursos técnicos do Instituto Porto?

Para as turmas dos cursos técnicos de Elétrica, Hidráulica e Linha Branca, os alunos precisam ter ensino médio completo e habilitação na categoria B mais de dois anos de habilitação e conhecimento básico na área.

As aulas serão em parceria com a Escola de Serviços e visam capacitação por meio de aulas práticas e teóricas abrangendo os segmentos.

Com relação às turmas da área de Beleza, os cursos acontecem em parceria com o Instituto Ana Hickmann, as turmas visam o treinamento das funções de cabeleireiro, manicure e pedicure com colegas de sala.

Como se inscrever nos cursos técnicos oferecidos pela Porto?

Os cursos são presenciais e têm inscrições gratuitas pelo site do Instituto Porto Seguro. As incrições encerram hoje, 14 de outubro.

