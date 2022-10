Porto está com 40 vagas de emprego para pessoas com deficiência; há chance de home office

A Porto, holding que inclui as empresas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank, está com mais de 40 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para as áreas de seguros, negócios financeiros, tecnologia da informação e comercial. Na Porto, somente nos últimos dois anos, o número de funcionários PcDs tiveram um aumento de 14%.

As vagas são para os regimes presencial e home office, atuando como Atendimento Receptivo, Operacional de Vendas de Seguros, Analista de Formulários Júnior, Analista de Suporte Comercial e Analista SysOps Junior, na área de TI da Porto.

O processo seletivo será integralmente online e, além da inscrição, contará com testes de português, raciocínio lógico, fit cultural e entrevista online.

Quais os benefícios que a Porto oferece?

Além das remunerações mensais, os contratados e contratadas terão comissão (no cargo de vendas), e os seguintes benefícios:

vale-refeição;

vale-alimentação;

auxílio-creche;

babá;

vale-transporte;

plano odontológico e de saúde;

seguro de vida;

participação nos lucros da empresa;

previdência privada;

desconto em produtos e serviços.

Os profissionais ainda irão contar com programa de bolsas de estudos e treinamentos oferecidos pela área de recursos humanos. Os interessados devem se inscrever na página de carreiras da Porto ou no site da Kenoby.

