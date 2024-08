Por tempo limitado, EXAME abre vagas para treinamento de IA com 90% de desconto; acompanhe

Não há quem não tenha escutado alguma conversa sobre inteligência artificial nos últimos anos. Seja nas reuniões de executivos ou em uma conversa de bar, nenhum outro assunto foi capaz de unir tantas bolhas diferentes. E não sem motivo. Tudo indica que a IA é muito mais do que uma tendência passageira.

Um relatório da consultoria McKinsey revela que os gastos com IA no Brasil devem atingir a marca de US$ 1 bilhão até o fim deste ano. Além disso, de acordo com projeções do Fórum Econômico Mundial, a demanda por profissionais especializados em IA deve aumentar até 30% em cinco anos.

Apesar do cenário promissor, há um obstáculo significativo: faltam profissionais bem qualificados para implementar a tecnologia dentro das empresas.

Foi de olho nisso que a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual que revela o caminho para começar uma carreira em IA (mesmo para quem não tem experiência prévia).

Com desconto de 90%: Faculdade EXAME apresenta Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios; clique aqui e garanta sua vaga

São quatro aulas virtuais, liberadas entre 19 e 27 de agosto, que vão fornecer uma compreensão sólida dos conceitos de IA e suas aplicações práticas no mundo dos negócios. E a boa notícia é que o treinamento está com desconto de 90% e as aulas podem ser adquiridas por R$37 (mas é por tempo limitado!).

Ao final dos encontros, que totalizam uma carga horária de 3 horas, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode agregar bastante valor ao currículo e chamar a atenção de recrutadores.

Vale destacar que, além do valor promocional, os alunos que garantirem sua vaga no pré-MBA também terão acesso a um ano de assinatura do EXAME Pass, um pacote de assinatura digital que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios exclusivo.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui.

Miguel Lannes Fernandes é o nome por trás do treinamento. Com uma trajetória consolidada na área de inteligência artificial, ele traz uma abordagem prática e acessível para o ensino dos conceitos de IA. Seu objetivo é capacitar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, mostrando que a IA é uma ferramenta essencial para garantir o sucesso futuro nos negócios.

“Eu vou mostrar o que você precisa para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em inteligência artificial do Brasil, independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor do pré-MBA.

Veja por que você não pode perder essa chance:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final do pré-MBA;

Capacite-se gastando pouco – com apenas R$ 37 reais;

Série apresentada por Miguel Fernandes, CAIO da EXAME;

Não é preciso ser da área de tecnologia para se especializar em IA.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

