Por tempo limitado: EXAME abre vagas para workshop de ESG com 85% de desconto; veja como participar

Desde 2005, quando foi citado pela primeira vez em uma conferência da ONU, o ESG não saiu mais da boca dos CEOs – e passou a ditar rumo dos negócios em todo o mundo.

Para ter ideia, segundo um estudo da empresa de tecnologia SAP, o número de companhias latino-americanas que implementaram estratégias relacionadas às pautas ESG no ano passado chegou a 69% no ano passado, ante 46% no ano anterior.

A crescente relevância da sigla no mercado também refletiu no número de oportunidades de empregos na área. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, a expectativa é que cerca de 15 milhões de empregos sejam criados na América Latina até 2030 em decorrência desse movimento – sendo 7,1 milhões apenas no Brasil.

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME vem aumentando a oferta de conteúdos aprofundados sobre ESG em suas plataformas nos últimos anos. E acaba de anunciar a chegada de mais um produto inédito ao seu portfólio: o Workshop Carreira em ESG.

O treinamento é composto por quatro aulas práticas, que também abordam teoria e estudos de casos de sucesso do mercado de maneira aprofundada. A carga horária total é de três horas, distribuídas entre três aulas de 40 minutos cada e uma masterclass ao vivo com 1h de duração. Os participantes que concluírem todas as aulas recebem um certificado para incluir no currículo.

Durante o período de lançamento, o curso está sendo ofertado com condições especiais: além do workshop, os compradores também garantem acesso a três meses de assinatura da EXAME digital e ao livro digital "ESG: o guia completo para empresas e profissionais".

O programa conta ainda com garantia incondicional, o que significa que aqueles que não estiverem completamente satisfeitos ao final do workshop, podem solicitar o reembolso de 100% do valor.

O que você vai aprender no workshop?

AULA 1: A GRANDE ERA ESG

- Revolução ESG: o que é, tamanho do cenário e impactos no mundo

- Sexta Onda da Inovação: a Onda de Sustentabilidade

- Como as empresas estão trabalhando o tema

- Carreira e propósito: a maior oportunidade profissional dos próximos 25 anos

AULA 2: OS QUATRO PILARES DA REVOLUÇÃO ESG

- As 4 habilidades fundamentais do profissional ESG

- Cases práticos: como as habilidades estão sendo aplicadas nas empresas

- Cargos e salários na área

AULA 3: OS PRINCIPAIS CAMINHOS EM ESG

-Possíveis campos de atuação para o profissional ESG

- Cases reais de empresas e profissionais do mercado

- Passo a passo: como começar a sua carreira na área

AULA 4: A SUA JORNADA EM ESG

- Masterclass ao vivo: tira-dúvidas e troca de ideias e experiências com a Diretora de ESG da EXAME, Renata Faber

Com quem você irá aprender?

Todas as aulas do workshop serão ministradas pela especialista e diretora de ESG da EXAME Renata Faber.

Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, ela é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor.

O tempo de trabalho na área e a vivência com investidores internacionais fez com que, em 2012, Renata percebesse a relevância e urgência dos temas de sustentabilidade e ESG e começasse a mergulhar na área. Estudou na London Business School e em outras instituições renomadas para se especializar e, desde que assumiu a cadeira de Diretora de ESG na EXAME, vem trabalhando ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda.

“O workshop é um treinamento aprofundado, com aulas práticas que vão te entregar todo o panorama sobre a revolução ESG que está se desdobrando no mundo. Eu vou te conduzir pelas aulas e mostrar como você pode construir uma carreira de sucesso na área, não importa qual seja a sua idade, área de formação ou momento de carreira”, promete a executiva em um dos vídeos de divulgação do projeto.

