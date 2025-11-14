Carreira

Por tempo limitado, EXAME abre vagas para curso gratuito e virtual para quem deseja aprender IA

O uso estratégico da IA transforma funções, cria oportunidades e exige adaptação constante dos profissionais; veja como se preparar para esse novo momento do mercado

Utilize a inteligência artificial ao seu favor. (Getty Images)

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14h54.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo. E isso impacta diretamente o mercado de trabalho. 

Especialistas projetam que novas funções devem surgir, algumas vão se transformar e outras simplesmente deixarão de existir.  

Nesse cenário, dominar a inteligência artificial é essencial para quem deseja se manter relevante no mercado de trabalho nos próximos anos.  

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Saiba como não ficar para trás  

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender? 

  • Automatizar tarefas repetitivas.  
  • Personalizar sua abordagem profissional. 
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui

