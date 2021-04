Por saúde mental, startup brasileira dá folga de uma semana no 1º de maio

A startup brasileira Stilingue, que fornece um software de análise de dados de redes sociais, anunciou nesta quarta-feira, 28, que todos os funcionários terão folga remunerada de uma semana no inicio de maio.

O anuncio foi feito pelo CEO e co-fundador da empresa, Rodrigo Helcer, no seu perfil do Linkedin. A iniciativa, chamada de "Repous.AI" e é uma versão estendida de um projeto que dá um dia de folga por mês aos empregados.

Helcer disse que este período é um convite para os funcionários se conectarem como sua saúde e família. "Em tempos como vivemos, a hora de pausar é tão relevante quanto acelerar. Por isso, decidimos que na semana do dia do trabalho, não iremos trabalhar".

A plataforma de análise de dados desenvolvida pela startup é líder no Brasil no uso de inteligência artificial em português. Eles monitoram as redes sociais e conseguem interpretar as menções feitas pelos usuários.

Com a pandemia, a saúde mental dos funcionários é uma das principais preocupações das companhias para 2021. Segundo uma pesquisa da consultoria AON, entre as prioridades do RH no cenário pós-pandemia estão a segurança dos funcionários (81% dos entrevistados concordaram com essa ideia) e o bem-estar integral da empresa (77%).

Folgas para evitar o esgotamento no trabalho vêm se tornando mais comuns nas empresas de tecnologia. No inicio desse mês, o Linkedin de uma semana de folga a todos os funcionários. O Google deu um dia de folga para o "bem coletivo" em setembro, enquanto o Facebook permitiu que os funcionários tirassem a semana toda de folga em novembro, na semana do feriado tradicional americano de Ação de Graças.