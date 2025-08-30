Por R$ 37, esse é o primeiro passo para começar carreira em setor que vai movimentar US$ 900 bilhões

Para quem deseja se destacar como líder estratégico e potencializar resultados em marketing, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, uniu forças com a Saint Paul, uma das escolas de negócios mais renomadas do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

O treinamento, 100% online e com certificado, foi desenvolvido para capacitar profissionais a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro de suas empresas.

Com uma carga horária de 3 horas, o curso está dividido em quatro aulas, sendo a última ao vivo, ministrada por Leonardo Cirino, especialista na área. A proposta é aliar teoria e prática para entregar um conteúdo relevante e aplicável ao mercado.

O investimento é de apenas R$ 37,00 e a flexibilidade é um dos destaques: o curso pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Ao final do programa, os participantes recebem um certificado de participação assinado pela EXAME e pela Saint Paul, um diferencial para enriquecer o currículo e destacar-se no mercado.

O marketing em ascensão no Brasil e no mundo

O marketing digital se consolidou como um dos setores mais dinâmicos e estratégicos no cenário global. Segundo dados da plataforma Statista, o investimento global em marketing digital deve ultrapassar US$ 900 bilhões até 2027, representando um crescimento impressionante de 35% a partir de 2023, quando os gastos foram estimados em US$ 680 bilhões.

No Brasil, o cenário também é promissor. A expectativa é de um crescimento anual de 10% no mercado de marketing digital até 2025, impulsionado principalmente pela publicidade digital e conteúdos interativos. Este avanço reflete a crescente digitalização do consumo no país e o aumento da importância de estratégias inovadoras para engajar o público.

Além disso, os criadores de conteúdo têm sido um dos motores dessa transformação no marketing. Um estudo da Kantar aponta que a economia dos criadores deve crescer de US$ 250 bilhões em 2024 para US$ 480 bilhões em 2027.

Campanhas lideradas por criadores entregam 4,85 vezes mais distinção de marca, consolidando-se como ferramentas indispensáveis para gerar engajamento autêntico e conexões genuínas com os consumidores.

Por que investir na carreira em marketing agora?

O crescimento acelerado do marketing digital e a importância crescente de estratégias baseadas em dados e criatividade tornam o momento ideal para investir em uma carreira na área.

Profissionais que dominam branding, performance e colaboração com criadores de conteúdo são cada vez mais valorizados, assumindo cargos como Gerente de Estratégia Digital, Head de Marketing e Especialista em Marketing de Influência.

Com o Pré-MBA da EXAME e Saint Paul, os participantes têm a oportunidade de se preparar para atuar nesse mercado em constante evolução, aprendendo a desenvolver estratégias de alto impacto e se posicionando como líderes em suas áreas.

Para mais informações e inscrições, clique aqui ou no botão abaixo.

