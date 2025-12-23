Carreira

Por que você nunca deve começar um prompt com “escreva um texto sobre…”

Entenda por que a frase “escreva um texto sobre…” limita o potencial do ChatGPT — e aprenda como reformular seu prompt para obter respostas muito melhores

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05h00.

Na era dos assistentes de IA, aprender a escrever bons prompts virou uma habilidade valiosa — quase tão importante quanto saber o que se quer perguntar. Ainda assim, muitos usuários insistem em começar suas interações com uma frase aparentemente inofensiva:

“Escreva um texto sobre...”

Funciona? Funciona. Mas está longe de ser a melhor forma de aproveitar o potencial do ChatGPT. Em muitos casos, esse tipo de prompt gera respostas genéricas, superficiais e pouco personalizadas. A boa notícia? Com um pequeno ajuste de abordagem, é possível transformar a IA em uma parceira criativa e estratégica de verdade.

O que está errado com “escreva um texto sobre...”

Essa estrutura de comando é vaga. Ao dizer apenas “escreva um texto sobre liderança feminina”, por exemplo, o modelo recorre ao padrão mais neutro possível — algo como uma redação de vestibular ou uma introdução de Wikipédia. Não há um direcionamento de tom, público, objetivo ou formato.

O resultado costuma ser um texto “ok”, mas sem brilho, sem foco e, principalmente, sem utilidade prática clara.

O que fazer no lugar?

Se você quer uma resposta realmente boa, o ideal é ser específico — não apenas sobre o tema, mas sobre o papel que a IA deve assumir, o formato desejado e o contexto da tarefa. Veja a diferença:

  • Prompt fraco: “Escreva um texto sobre produtividade no trabalho.”
  • Prompt forte: “Finja que é um especialista em neurociência aplicada à gestão. Escreva um artigo de blog com tom informativo e linguagem acessível explicando como o cérebro responde a estímulos de produtividade no ambiente corporativo.”

A diferença entre os dois não está só na complexidade, mas na clareza de intenção. O segundo prompt dá ao modelo uma persona, um público-alvo, um formato e um tom — quatro elementos fundamentais para gerar algo relevante.

A estrutura ideal de um bom prompt

  1. Persona ou papel da IA
    Ex: “Finja que é um professor de economia comportamental…”

  2. Tipo de conteúdo
    Ex: “…e escreva um artigo de blog…”

  3. Objetivo da resposta
    Ex: “…para explicar como vieses cognitivos afetam decisões financeiras…”

  4. Tom e linguagem desejada
    Ex: “…com linguagem acessível e exemplos práticos.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

