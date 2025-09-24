Por que você deveria espalhar 'fofocas positivas' no seu local de trabalho

Em vez de alimentar o estresse no ambiente de trabalho, líderes podem usar a positividade como estratégia de gestão.

Uma das formas mais simples de fazer isso é promovendo fofocas positivas: comentários intencionais sobre conquistas, avanços e atitudes de colegas que merecem ser reconhecidas.

Prática torna ambiente mais produtivo

A prática, defendida pelo especialista Bob Nelson, que foi ouvido pela reportagem da Inc. Magazine., é mais do que gentileza.

É cultura organizacional em ação. Falar bem dos outros, mesmo na ausência deles, transforma o clima da equipe, aumenta o engajamento e reforça o senso de pertencimento.

Líderes que sabem reconhecer o esforço do time (em público, por e-mail ou em conversas rápidas) constroem um ambiente mais produtivo e colaborativo. E ganham algo a mais: respeito e autoridade.

Exemplos que funcionam

“O João, da área de vendas, fechou uma conta importante. Isso ajuda toda a empresa.”

“A Sarah terminou o curso de especialização — está investindo na própria carreira.”

"A Marina entregou um grande projeto semana passada. Trouxe visibilidade para a área."

Isso não é bajulação. Para Nelson, é reforço positivo que funciona.

Para líderes, essa prática tem efeito direto na carreira. Profissionais que ajudam a criar ambientes mais saudáveis se destacam. São lembrados. São promovidos. Sabem construir cultura — e cultura vale mais que cargo. Nelson acredita que parar liderar melhor é preciso começar pela próxima conversa.

