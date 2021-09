Por que todo profissional deveria cursar um MBA

A educação continuada é parte importante do processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Ela é o principal meio para aperfeiçoar habilidades essenciais, atualizar conhecimentos, formar especialistas e construir networking qualificado.

O novo mercado está cheio de boas oportunidades, mas cada vez mais competitivo. Isso significa que fazer faculdade não é mais um grande diferencial.

O que é um MBA?

A sigla significa Master Business Administration, ou Mestre em Administração de Negócios em português. Representa a formação mais recomendada para executivos, gestores, empresários e outras pessoas que desejam alcançar em algum momento esses cargos. Em alguns lugares, é conhecido como Mestrado Profissional.

No Brasil, é caracterizado como lato sensu (especialização), e tem o objetivo de formar líderes de alta performance com capacidade de tomada de decisão e execução técnica. Nesse sentido, o MBA é um ótimo caminho para suprir a demanda por profissionais adeptos da educação continuada.

Como um MBA transforma carreiras?

A formação prepara o aluno para se tornar o gestor ou o executivo que o mercado realmente precisa. Além de aprofundar conhecimentos, desenvolve a ampla visão de negócios, destaca o profissional em posições estratégicas e garante aos formandos o título de especialista em determinada área.

Pesquisas apontam que, já durante a formação do MBA, o profissional passa a receber destaque no mercado. Por esse motivo, se torna comum alunos conseguirem melhores empregos com aumento salarial desde o início da formação.

Mas essa transformação continua após a conclusão do curso. Além do acesso facilitado aos cargos de liderança, o profissional recebe um salário maior comparado a outros que estejam exercendo a mesma função. Ou seja, é o melhor investimento para quem almeja sucesso na carreira e nas finanças pessoais.

Em dados mais precisos, a Catho demonstrou em uma pesquisa que os profissionais com um MBA têm, em média, uma remuneração até 118% maior.

Quais são os benefícios?

Reconhecimento profissional;

Título de especialista;

Novas oportunidades;

Ampliação da rede de contatos profissionais;

Rápido retorno do investimento no curso;

Aumento salarial;

Melhores vagas.

Quais são os principais MBAs do momento?

Existem várias especializações sendo oferecidas no país. Mas separamos dois excelentes cursos para decolar de uma vez por todas a carreira de quem deseja se tornar um profissional cada vez mais desejado. São eles:

Mercado Financeiro

O MBA em Investimentos e Geração de Valor é a formação ideal para quem deseja descobrir as melhores aplicações e gerar valor para as empresas.Os alunos aprendem sobre todas as áreas essenciais para o sucesso de um investimento e geração de riqueza. Conheça algumas disciplinas e professores:

Os novos rumos da economia do Brasil | Joaquim Levy;

Finanças pessoais | Edgar Abreu;

Geração de Riqueza | José Capito;

Finanças Corporativas e Valuation | Assaf Neto.

Liderança, Inovação e Alta Performance

O MBA em Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance é perfeito para quem compreende que o sucesso de qualquer negócio está diretamente ligado a pessoas. Com essa formação, o profissional desenvolve habilidades técnicas e aprende métodos para liderar, inovar e manter tudo rodando em alta performance.

Confira abaixo alguns dos grandes nomes e disciplinas por trás do curso:

João Appolinário | Liderança, Empreendedorismo e Sucesso;

Pedro Englert | Criando, desenvolvendo e plugando uma Startup em um ecossistema;

Robert Cialdini | Como influenciar e não se deixar influenciar;

William Kamkwamba | Inovação em cenário de extrema dificuldade ( O Menino que Descobriu o Vento ).

