Por que suas promoções não acontecem? Ex-recrutador do Google cita quatro razões

Buscar uma promoção é uma meta comum para muitos profissionais, mas nem sempre o esforço e o desempenho garantem o avanço esperado. Segundo Nolan Church, ex-recrutador do Google e da DoorDash, muitas vezes, os próprios colaboradores podem estar se autossabotando sem perceber. Atualmente, Church é CEO da FairComp, uma empresa que ajuda funcionários a entender se estão sendo remunerados de forma justa. As informações são da Business Insider.

Baseado em sua experiência como recrutador e líder de equipes, Church compartilhou as quatro principais razões pelas quais os profissionais podem ser preteridos em promoções à Business Insider. Essas barreiras vão desde falhas de desempenho até a falta de autodefesa, e superá-las pode ser a chave para desbloquear novas oportunidades de crescimento.

1. Lacuna de desempenho

Uma das razões mais comuns para ser preterido em promoções é o desalinhamento entre a percepção do funcionário sobre seu desempenho e a visão da liderança. Muitas vezes, isso ocorre por falta de feedback claro e contínuo.

Problemas como habilidades de comunicação deficientes, atitudes negativas ou pessimismo podem ser fatores decisivos. No entanto, muitos colaboradores não estão cientes dessas questões até que seja tarde demais.

Para evitar isso, peça feedback regularmente ao seu gestor e esteja disposto a ouvir e implementar as sugestões. Documente essas conversas e mostre seu progresso ao longo do tempo, abordando lacunas específicas que possam estar impedindo seu avanço.

Por exemplo, durante reuniões individuais, você pode dizer: "No último feedback, discutimos X, e tenho trabalhado nisso. Como você avalia meu progresso até agora?" Essa abordagem demonstra proatividade e comprometimento com o desenvolvimento.

2. Falta de oportunidades internas

Mesmo que você esteja desempenhando bem, a ausência de um cargo ou uma função que justifique sua promoção pode limitar suas chances de avanço.

Isso é comum em empresas onde os funcionários atingem níveis "terminais", como no Google, onde muitos colaboradores de alto desempenho no nível 5 não conseguem subir para cargos mais altos por falta de funções disponíveis.

Quando isso acontece, você tem algumas opções:

Permanecer no cargo atual e buscar aprendizado contínuo.

Procurar novas funções dentro da empresa que ofereçam espaço para crescimento.

Considerar uma transição para outra empresa.

Essas decisões dependem de seus objetivos de carreira e da cultura organizacional na qual você está inserido.

3. Restrições orçamentárias ou desafios empresariais

O desempenho da empresa pode impactar diretamente as promoções. Em períodos de dificuldades financeiras, promoções podem ser congeladas ou significativamente reduzidas, já que essas mudanças geralmente envolvem aumentos salariais.

Se você perceber que sua empresa está enfrentando desafios, avalie cuidadosamente o momento antes de buscar oportunidades externas. Em economias em baixa, mudar de emprego pode ser arriscado, especialmente se você for o último contratado e, consequentemente, o primeiro a ser dispensado em caso de cortes.

Por outro lado, se o mercado estiver em alta e sua empresa não estiver oferecendo promoções, pode ser a hora de explorar outras oportunidades em organizações mais estáveis ou em crescimento.

4. Falta de autodefesa

Muitas pessoas acreditam que "fazer um bom trabalho será suficiente para ser notado". No entanto, isso raramente acontece, especialmente em ambientes de trabalho remoto. É essencial que você defenda seu valor e se torne visível para os líderes da organização.

Um passo inicial é agendar encontros regulares com seu gestor para destacar suas realizações e comunicar como seu trabalho está contribuindo para os objetivos da empresa.

Se você trabalha remotamente, é ainda mais importante manter seu gestor atualizado. Envie relatórios semanais com o que foi realizado, as prioridades para a próxima semana e até mesmo "atualizações sem novidades" para garantir que sua produtividade esteja visível.

Essa prática não apenas demonstra seu valor, mas também cria oportunidades para receber feedback e se alinhar com as expectativas da liderança.