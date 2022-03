Por que saber sobre o Flamengo é importante para ser um bom líder

O caminho que leva ao sucesso é tão valioso quanto os resultados na linha de chegada. Pensando em conversar sobre as entrelinhas das carreiras de sucesso, a EXAME Academy e a Future Dojo lançam hoje o seu novo podcast semanal O Que Ninguém te Conta, para trazer as histórias inimagináveis que nem folhas de currículos nem perfil no LinkedIn podem prever.

No primeiro episódio, Rodrigo de Godoy, head da EXAME Academy, e Fellipe Collins, CEO da Future Dojo, dividem a mesa com Nalini Rincon, ex-diretora de relacionamento com clientes da Stone e agora diretora de relacionamentos da Flix, para uma conversa descontraída sobre carreira. A empresária passou pelos cursos de engenharia, matemática e medicina e encontrou o seu propósito na startup de produtos para empreendedores e consultoria em tecnologia.

Além de enxergar valor nas diferentes experiências, Nalini Rincon viu na aproximação com os liderados algo essencial para a produtividade e comunicação saudável.

“Tinha um liderado muito introspectivo, eu não sabia se ele estava bem ou mal, nada. Mas tinha um negócio que era muito importante para ele: o Flamengo. Então, comecei a assistir aos jogos do Flamengo, saber qual era a tabela. Chegava para ele e dizia1 "hoje tem jogo, você pode ir para casa mais cedo. Eu não vou deixar você ficar1". Isso criou uma conexão que é muito importante, mas ninguém te ensina que para você conseguir liderar e conseguir tirar o melhor da pessoa você precisa saber sobre Flamengo. Você precisa conseguir falar essa língua das pessoas”, comentou a empresária.

Ouvir relatos de lideranças é um jeito de entender as experiências alheias, absorver informações e evitar erros que já foram cometidos por outros líderes. Outra maneira eficiente de se tornar um bom líder é buscando qualificações.

Uma boa oportunidade é a Jornada Rumo ao CEO, um evento online e gratuito, que tem o objetivo de trazer todas as informações para você se tornar o líder que toda empresa busca. A jornada é indicada para:

Quem está estagnado na carreira;

Quem quer crescer na profissão;

Quem já está em cargos intermediários ou até diretores e CEOs.

O evento acontece dos dias 14 a 21 de março e será dividido em três diferentes aulas. Para saber mais e se cadastrar, acesse a página do evento.

Confira abaixo o primeiro episódio completo do O Que Ninguém te Conta:

