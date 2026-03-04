Por que recrutadores estão ignorando currículos online e buscando candidatos de outra forma

O envio de currículos por plataformas online se consolidou como uma das principais portas de entrada para vagas corporativas. Nos últimos anos, porém, a dinâmica mudou, o volume de candidaturas disparou, impulsionado por ferramentas de automação e inteligência artificial, enquanto empresas reduziram o ritmo de contratações.

J.T. O’Donnell, especialista em recrutamento com três décadas de experiência, afirma que o modelo tradicional de candidatura digital perdeu eficiência. Segundo ela, plataformas de vagas recebem centenas de candidaturas em poucas horas, muitas delas enviadas por sistemas automáticos.

Nesse cenário, a visibilidade profissional e a interação direta com empresas passaram a ter peso crescente no processo de seleção. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Em vez de meses enviando currículos, participe de até 20 processos seletivos em um único dia. Garanta sua inscrição gratuita na Conferência de Carreira

Recrutadores ampliam busca ativa por candidatos

Dados do Glassdoor indicam que o recrutamento ativo cresceu de forma significativa nos últimos anos. A participação de candidatos encontrados diretamente por recrutadores aumentou 72% desde 2023, chegando a quase 15% das contratações registradas em 2024.

A tendência altera a lógica do processo seletivo, em vez de apenas responder a vagas abertas, profissionais passaram a disputar atenção dentro das redes e das comunidades digitais ligadas às empresas onde desejam trabalhar.

O’Donnell recomenda começar com uma lista de companhias de interesse. O passo seguinte envolve acompanhar o conteúdo publicado por essas organizações em plataformas como LinkedIn e Glassdoor.

Na Conferência de Carreira, você pode se conectar diretamente com recrutadores de Stone, Suzano, BTG Pactual, Itaú, Cielo e outras grandes empresas. Saiba como participar

O peso da interação presencial no processo seletivo

Apesar do avanço das plataformas digitais, etapas presenciais continuam sendo parte relevante da avaliação de candidatos, especialmente em processos seletivos estruturados por grandes empresas.

Dinâmicas em grupo, entrevistas e encontros com recrutadores permitem observar comportamentos difíceis de capturar apenas por currículos ou interações online.

Diferentemente das candidaturas enviadas em massa pela internet, processos presenciais tendem a exigir preparação prévia, conhecimento sobre a empresa e clareza na apresentação da própria trajetória. Para recrutadores, esses encontros ajudam a identificar como o profissional articula experiência, repertório técnico e objetivos de carreira.

Participe da Conferência de Carreira do Na Prática e conecte-se com empresas que estão contratando

A Conferência de Carreira Na Prática 2026 será realizada no dia 13 de abril, em São Paulo. Voltada a universitários, recém-formados e jovens profissionais em busca de estágio, trainee ou posições iniciais.

No evento, você terá a oportunidade de se conectar com recrutadores e participar de processos seletivos com empresas como Stone, Suzano, BTG Pactual, Itaú, EQI Investimentos, Cielo e Unico Skill.

Ao se inscrever, você poderá ter acesso a:

Mais de 20 processos seletivos acontecendo no mesmo dia

Contato direto com recrutadores de grandes empresas

Networking com outros jovens talentos e profissionais do mercado

As inscrições são gratuitas e vão até 15 de março. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA!