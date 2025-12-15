Por que questionar a si mesmo pode ser seu maior diferencial — e três hábitos que te ajudam nisso

(Crispin la valiente/Getty Images)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11h11.
Na cultura de alta performance, ouvimos o tempo todo que líderes precisam ser confiantes, rápidos e assertivos. Mas, no dia a dia real da liderança, feito de decisões ambíguas, contextos que mudam sem aviso e metas agressivas, os melhores líderes se destacam por algo mais sutil: a capacidade de duvidar.
Mas não a dúvida que paralisa, e sim aquela que abre espaço para mais escuta, menos ego e melhores decisões. Em vez de assumir que já sabem tudo, esses líderes testam hipóteses, acolhem pontos de vista diferentes e mantêm a mente aberta ao que pode dar errado — antes que dê.
E esse tipo de postura não enfraquece sua autoridade. Pelo contrário, cria times mais confiantes, inovadores e rápidos para agir.
A dúvida não precisa ser um freio, ela pode ser um regulador de velocidade cognitiva. Em vez de reagir no automático ou cair em armadilhas do excesso de confiança, líderes que cultivam um pouco de autocrítica aprendem a pensar antes de decidir.
Eles evitam a armadilha do “já sei”, questionam suposições e expandem a qualidade da análise — principalmente em momentos de incerteza.
Dúvida produtiva não acontece por acaso, ela é treinável. Aqui estão três práticas que funcionam:
Liderança de verdade não é sobre parecer certo o tempo todo. É sobre buscar a verdade, mesmo quando ela desconstrói suas ideias iniciais.
