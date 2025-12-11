Por que os 'últimos 8%' são o que definem quem cresce — e quem trava na carreira

Equipes de alta performance se destacam não apenas pela produtividade, mas também pela coragem de correr riscos, como dar feedbacks sinceros, apontar problemas e tomar decisões difíceis. O desafio, explica a Harvard Business Review, é que a biologia humana tende à autoproteção: no exato momento em que o desempenho exige ousadia, o cérebro prefere evitar o desconforto.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O desafio dos “últimos 8%”

De acordo com o Institute for Health and Human Potential, o sucesso de uma equipe depende da disposição das pessoas em ultrapassar o que os autores chamam de “últimos 8%” — a parte mais desconfortável de uma conversa ou decisão.

Em média, os profissionais deixam de dizer cerca de 8% do que realmente pensam, por medo de reação, conflito ou rejeição. Esse silêncio seletivo impede que problemas sejam resolvidos antes de crescer e reduz a inovação.

Esse comportamento reflete o conflito entre desempenho e proteção. Enquanto as empresas precisam que seus times assumam riscos para avançar, o instinto humano busca segurança. Quando prevalece a autoproteção, o resultado é a repetição de erros, decisões adiadas e oportunidades perdidas, exatamente o oposto do que define uma equipe de alta performance.

As quatro culturas de equipe

A pesquisa mostra que o comportamento dos times é moldado por dois fatores: coragem, que permite fazer o que é difícil, e conexão, que garante confiança e pertencimento. A partir disso, surgem quatro tipos de cultura.

Na familiar, há empatia e laços fortes, mas pouca disposição para decisões duras. A transacional prioriza resultados imediatos e ignora relações. Já a baseada no medo combina insegurança e imprevisibilidade, fazendo as pessoas evitarem qualquer risco.

No outro extremo está a cultura dos “últimos 8%”, em que coragem e conexão coexistem. Nessas equipes, há confiança mútua, feedbacks constantes e senso de responsabilidade compartilhada.

Pessoas se sentem seguras para discordar e propor novas ideias, e gestores equilibram a cobrança com cuidado, criando o ambiente ideal para que a inovação floresça.

Como construir um time de alta performance

Segundo a Harvard Business Review, o primeiro passo é reconhecer em qual dessas culturas o time se encontra. Líderes devem abrir conversas sinceras sobre o clima interno e mostrar vulnerabilidade ao discutir suas próprias falhas. Esse gesto encoraja a transparência e ajuda a estabelecer um espaço de confiança.

Mais do que cobrar resultados, o papel do gestor é criar as condições para que as pessoas se sintam seguras o bastante para se arriscar. Quando há coragem para fazer o que é difícil e conexão suficiente para sustentar o grupo, surgem as equipes que realmente entregam alto desempenho.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA