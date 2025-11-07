Por que os líderes mais confiáveis admitem que não têm todas as respostas

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)
Assistente de SEO
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19h16.
Durante muito tempo, acreditou-se que o melhor líder é aquele que demonstra segurança absoluta e tem sempre uma resposta pronta. Mas esse modelo autoritário vem perdendo força. Cada vez mais, a confiança nasce da transparência, e admitir incertezas deixou de ser sinal de fraqueza para se tornar prova de autenticidade e maturidade emocional. As informações foram retiradas da Forbes.
Em um mundo em constante mudança, ninguém tem todas as respostas. Líderes que reconhecem isso abrem espaço para curiosidade, colaboração e aprendizado contínuo. Ao demonstrar vulnerabilidade, eles estimulam a equipe a falar com honestidade, a testar novas ideias e a assumir riscos de forma responsável.
Líderes curiosos usam expressões como “E se...?” ou “O que estamos deixando de ver?”. Essa postura incentiva o diálogo e cria um ambiente onde é seguro errar e aprender. A curiosidade não substitui a autoridade, ela a reforça, pois mostra que o líder tem clareza de propósito e confiança na inteligência coletiva.
Keith Krach, ex-presidente da DocuSign, é lembrado por sua humildade e abertura ao aprendizado. Em reuniões, fazia questão de ouvir conselheiros e especialistas de diferentes áreas, reconhecendo quando alguém sabia mais do que ele. Essa atitude inspirava respeito e engajamento, e transformava a diversidade de ideias em vantagem competitiva.
A tentativa de parecer infalível afasta as pessoas. Equipes percebem quando o líder está apenas mantendo as aparências, e isso cria distância e medo de questionar. Ao contrário, quando o líder admite o que não sabe, promove segurança psicológica, e as soluções passam a surgir em conjunto, com mais criatividade e menos resistência.
Ser curioso não significa ser indeciso. É possível combinar abertura ao diálogo com direção clara. Um líder pode dizer: “Aqui está nosso objetivo; quero ouvir suas ideias sobre como chegar lá.” Assim, mantém o rumo, mas valoriza as contribuições do time. O resultado é uma cultura de aprendizado mútuo, onde o erro é visto como oportunidade de crescimento.
Os líderes que pedem feedback e mostram disposição para evoluir constroem times mais fortes e engajados. Essa prática reforça que ninguém está acima do aprendizado, e que a curiosidade é um motor de inovação. Organizações que estimulam esse comportamento têm colaboração mais fluida, decisões melhores e maior confiança coletiva.
Os líderes mais admirados não são os que fingem saber tudo, mas os que sabem perguntar melhor. Eles lideram com curiosidade, propósito e empatia, tornando o ambiente mais inclusivo, criativo e resiliente. Reconhecer que ainda há o que aprender é, afinal, a maior demonstração de força que um líder pode oferecer.
