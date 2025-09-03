Por que marcas de influenciadoras estão falindo mesmo com milhões de fãs

Em 2024 foi confirmado que marcas criadas por influenciadoras como Arielle Charnas (Something Navy) e outras tiveram quedas nas vendas ou simplesmente faliram. O fenômeno traz um questionamento para o marketing do motivo dessas marcas não resistirem no mercado, mesmo com uma grande audiência.

A queda dessas marcas não foi causada por falta de fama. Arielle Charnas, por exemplo, tinha milhões de seguidores no Instagram e uma parceria de alto impacto com a Nordstrom.

Sua marca, Something Navy, chegou a ser avaliada em cerca de US$ 45 milhões. Mas, em 2023, a empresa estava atolada em dívidas e, segundo o portal Business of Fashion, tentava ser vendida por apenas US$ 1.

Tudo isso por conta da gestão frágil, escândalos pessoais, atrasos em pagamentos e dependência excessiva da imagem da fundadora.

Influência não é sinônimo de gestão

Segundo dados da LaunchPointHQ, cerca de 73% das campanhas de marketing de influência falham em atingir seus principais objetivos, o que representa uma perda de investimento e revela lacunas estratégicas na execução dessas ações

E isso se aplica com ainda mais força quando a influenciadora é também CEO de sua própria marca.

Segundo o relatório “The Creator Economy Battleground”, da Vogue Business, marcas lideradas por criadoras de conteúdo só terão futuro se investirem em estrutura profissional, diferenciação e uma proposta de valor que vá além da vida da fundadora.

