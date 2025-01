Por que Jeff Bezos sempre pensa três anos à frente e toma apenas algumas decisões por dia

Quando Jeff Bezos anunciou que deixaria o cargo de CEO da Amazon para assumir a função de presidente executivo, muitos ficaram surpresos. No entanto, essa transição não foi uma decisão repentina. Bezos sempre adotou um modelo de pensamento a longo prazo. Segundo ele, uma decisão tomada hoje foi decidida há, pelo menos, três anos. Além disso, ele prefere tomar poucas decisões por dia.

Em seu livro “Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos”, Bezos revelou que ele e sua equipe sempre “trabalham no futuro” para garantir que cada passo estratégico esteja alinhado com os objetivos de longo prazo. Na visão dele, essa filosofia foi essencial para o sucesso de uma empresa como a Amazon, que lidera com uma capitalização de mercado superior a US$ 1 trilhão.

Mas essa abordagem exige muito mais do que visão de longo prazo. É preciso também uma compreensão profunda dos dados, das tendências de mercado e comportamentos do consumidor. Sem isso, é provável que decisões fadadas ao fracasso sejam tomadas.

A estratégia de Bezos tem nome: a inteligência de mercado. Essa habilidade tem se tornado cada vez mais comum entre grandes empresários e é fundamental para antecipar movimentos do mercado, identificar onde alocar recursos e prever o impacto de decisões.

E engana-se quem pensa que essa prática está limitada às grandes corporações. Pequenas e médias empresas também podem (e devem) usar os dados para se posicionarem de forma competitiva.

“Quando você comanda uma corporação desse porte, é isso que precisa fazer”, disse Bezos. Essa mentalidade, que combina uma análise rigorosa do presente com uma visão clara do futuro, é o que permite às empresas tomarem decisões ousadas, como explorar novos mercados ou investir em tecnologias emergentes.

Por que profissionais devem dominar essa habilidade?

O pensamento de longo prazo não é exclusivo de líderes corporativos como Bezos. Para profissionais de qualquer área, dominar as ferramentas de inteligência de mercado pode abrir portas para oportunidades inéditas e promover crescimento na carreira.

Um analista capaz de identificar tendências antes da concorrência, por exemplo, não só traz valor para a empresa, mas também constroi uma reputação de visão estratégica.

Além disso, a capacidade de tomar decisões baseadas em dados permite que os profissionais naveguem por mercados em constante transformação, destacando-se em um ambiente competitivo. Investir no desenvolvimento de habilidades analíticas e em pensamento estratégico é um caminho certeiro para alcançar novos patamares na carreira.

Estratégia baseada em dados começa aqui

Para aqueles que desejam aprender a transformar dados em insights estratégicos, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE INTELIGÊNCIA DE MERCADO