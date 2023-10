Por que estudar espanhol? Veja os 3 perfis que mais buscam aprender este idioma

Nos últimos três meses, o interesse pelo idioma espanhol entre os brasileiros registrou um aumento de 46% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da agência IE Intercâmbio. Entre os destinos mais buscados estão Espanha (Madrid e Barcelona) e Argentina (Buenos Aires).

O espanhol ocupa a segunda posição entre as línguas mais procuradas pelos brasileiros, ficando apenas atrás do inglês, e há motivos para isso, afirma Marcelo Melo, especialista em educação internacional e sócio da IE Intercâmbio.

"O aumento notável na procura pelo espanhol entre os brasileiros reflete a crescente conscientização da importância de se dominar um segundo idioma, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado."

"Além disso, o espanhol é uma escolha lógica para muitos brasileiros, dado o seu parentesco linguístico com o português, o que proporciona uma sensação de segurança no processo de aprendizado,” diz Melo.

Essa tendência reflete o desejo dos brasileiros de se envolverem em experiências de intercâmbio que vão além do turismo e agregam valor pessoal e profissional. Por isso o executivo afirma que existem três perfis de público que procuram pelo espanhol:

Pessoas que nunca fizeram intercâmbio: nesse cenário, os estudantes tendem a buscar uma língua que apresenta alguma 'proximidade' com o português, o que lhes confere uma sensação de segurança.“Esse grupo geralmente é composto por indivíduos com idades predominantemente entre 28 e 42 anos, sendo a maioria mulheres (56%), conforme dados da IE Intercâmbio,” diz Melo.

Pessoas em busca de desenvolvimento profissional: este público, em sua maioria, opta por intercâmbios com duração de três a quatro meses. “Esse grupo busca uma educação que possa abrir oportunidades em carreiras internacionais”, afirma o executivo.

Pessoas que substituem o "turismo" pelo "estudo": este perfil abrange uma ampla faixa etária e inclui aqueles que desejam vivenciar uma experiência de intercâmbio, seja por razões pessoais ou profissionais. "Nesse caso, a duração varia de duas a seis semanas de intercâmbio," diz Melo.

Evento do governo espanhol no Brasil

O governo da Espanha percebeu que no Brasil há muitas pessoas interessadas em ter o idioma e conhecer a cultura espanhola e por isso irá realizar a 5ª Feira Estudar na Espanha, organizada pela Embaixada da Espanha no Brasil e o SEPIE (Serviço Espanhol para Internacionalização da Educação), órgão do Ministério de Universidades da Espanha e responsável pelo programa Erasmus+.

“Brasil é uma das prioridades para as universidades espanholas. Depois de alguns países hispanos, como Colômbia e México, logo vem o Brasil, com mais de 3 mil brasileiros que começaram estudar no último ano na Espanha entre graduação, pós-graduação e doutorado, fora os que vão estudar o idioma e demais cursos,” diz Patricia Onieva Gónzalez, responsável de LATAM do SEPIE.

O evento irá reunir 8 universidades e instituições espanholas no Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro, no Instituto Cervantes, e em Belo Horizonte, no dia 26 de outubro, no Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes.

Historicamente, a feira sempre foi realizada em São Paulo e Rio de Janeiro, mas neste ano terá Belo Horizonte, MG, como uma de suas sedes pela primeira vez. Além de estar previsto o evento “Study in Europe” no dia 28 de outubro em São Paulo, o SEPIE tem o desejo de levar a feira para outras regiões, afirma Gónzalez. “Estamos estudando a possibilidade de levar as próximas edições do SEPIE para outras cidades, como Porto Alegre e Salvador.”

Apesar de ter sido online durante a pandemia, a feira tem apresentado resultados positivos em suas últimas edições, diz Gónzalez, que afirma que as universidades espanholas estão muito satisfeitas, porque o perfil dos brasileiros é de estudantes interessados e preparados.

“Esses estudantes dedicados costumam buscar duas áreas de formação. Em primeiro lugar os cursos relacionados às ciências sociais, como direito e economia, e em segundo as engenharias.”

Oportunidades de bolsa de estudo

Além da presença da Embaixada da Espanha no Brasil, do Instituto Cervantes e do SEPIE, durante a feira haverá diferentes universidades que irão esclarecer dúvidas sobre a vida de estudantes na Espanha, e poderão, inclusive, oferecer bolsas de estudo. Entre as instituições, já estão confirmadas:

Universidade Católica de Múrcia,

Universidade de Granada,

Universidade de Huelva,

Universidade de Jaén,

Universidade de Vigo,

Universidade Europeia do Atlântico,

Universidade de Lleida,

Universidade Pompeu Fabra.

Para quem busca um estudo internacional, na Espanha há muitas vantagens para quem é brasileiro, afirma Gónzalez.

“Além de ser um país com idioma próximo do português e ter um dos idiomas mais falados do mundo, quem estuda na Espanha pode trabalhar 30h semanais e 40h durante as férias. Além disso, é um dos países mais seguros da União Europeia e o título, dependendo da área, poderá ser facilmente homologado para outros países da Europa.”

Para participar da 5ª Feira Estudar na Espanha acesse o site do evento.

Quais são os requisitos para ser um estudante na Espanha?

Há dois processos para quem desejar estudar na Espanha. Se for ficar menos de 90 dias no país, não precisa de visto, porque brasileiro pode entrar no país como turista e ficar este período, independente se vai estudar ou não. Agora se o curso que se matricula durar mais de 90 dias, será preciso pedir um visto de estudos para o Consulado da Espanha, que tem em vários estados do Brasil. O Consulado pedirá alguns documentos, e entre os principais, Gónzalez afirma que estão:

Carta de admissão da universidade;

Seguro médico que dê cobertura mínima de 30 mil euros durante o tempo que for ficar no país;

Ter condições para viver na Espanha enquanto dura os estudos, o que seria cerca de 700 euros por mês;

Apresentar outros documentos, como exemplo, antecedentes criminais e certificado médico de que está com boa saúde.

O tempo para ter o visto de estudante pode demorar de 3 semanas a um mês e meio.

Para conhecer mais sobre oportunidades de estudo, acesse o site do SEPIE.