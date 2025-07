Por que empresas que criam boas personas vendem mais — e como fazer isso também

Falar com todo mundo é falar com ninguém. No marketing, entender quem é o seu público é o primeiro passo para criar conteúdo, produtos e campanhas que funcionam.

E é aí que entra o conceito de persona: um retrato semi-fictício do seu cliente ideal, baseado em comportamentos reais, dores e objetivos.

Mas não precisa pagar por ferramentas caras para fazer isso. Com observação, escuta ativa e alguns passos simples, já dá para identificar padrões e transformar informações soltas em decisões estratégicas.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul

Como identificar o seu público sem gastar com ferramentas?

Observe quem já consome o seu conteúdo ou serviço

Veja quem comenta, compartilha, manda mensagem, compra ou interage. Há padrões de idade, linguagem, interesses? O que essas pessoas elogiam ou perguntam?

Converse com quem está por perto

Se atende clientes ou troca mensagens com seguidores, aproveite esses momentos. Pergunte o que os trouxe, qual era o problema deles, o que buscavam. Essas conversas são mais ricas que qualquer formulário.

Analise seus posts com mais engajamento

Quais conteúdos mais funcionaram? Qual assunto gerou mais resposta? Isso ajuda a entender o que importa para quem te segue e como essas pessoas se sentem representadas.

Use dados acessíveis

Ferramentas como Instagram Insights, TikTok Analytics e Google Forms são gratuitas. Com elas, dá para saber a faixa etária, localização e até horários de atividade. Use essas informações para ajustar linguagem, formatos e temas.

Faça perguntas simples e abertas

Nos stories, por exemplo, pergunte: “O que te fez seguir essa página?”, “Qual sua maior dificuldade com X?”, “O que você gostaria de ver aqui?”. As respostas podem virar conteúdo, produto e até novas ideias de campanha.

Como transformar isso em uma persona?

Depois de reunir essas informações, o próximo passo é dar forma a esse perfil. Pense em:

Nome fictício (ex: Mariana, 32 anos)

O que ela faz (ex: microempreendedora do ramo de beleza)

O que ela busca (ex: crescer no digital sem gastar muito)

O que a impede (ex: falta de tempo, medo de se expor, não entende de tecnologia)

Onde ela consome conteúdo (ex: Instagram, YouTube, grupos de WhatsApp)

Como ela se comunica (ex: informal, direta, gosta de tutoriais curtos)

A ideia é simples: sempre que você for criar algo, pense se aquilo serve para essa pessoa. Isso ajuda a manter o foco, acertar o tom e entregar algo que realmente gere conexão.

O que isso muda no dia a dia?

Na prática, ter uma persona clara evita desperdício de tempo e energia com conteúdo que não engaja. Ajuda a criar ofertas mais certeiras, a escrever com mais empatia e a tomar decisões alinhadas com o que seu público realmente valoriza.

Entender quem é seu cliente não é luxo, é base. E não precisa de ferramenta cara para começar. Basta observar, ouvir e testar. Porque quanto mais você conhece seu público, mais fácil fica vender, comunicar e crescer.

