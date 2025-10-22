Por que empresas de todos os setores contratam profissionais de Administração?

A graduação em Administração segue sendo uma das escolhas mais procuradas por estudantes que ainda não sabem qual carreira seguir. Isso se deve à sua versatilidade e à ampla aplicabilidade em diferentes setores da economia. Empresas de todos os portes e segmentos buscam profissionais de Administração para otimizar processos, liderar equipes e implementar estratégias que aumentem eficiência e competitividade.

Em setembro de 2025, o site Banco Nacional de Empregos (BNE) divulgou que o mercado de trabalho para administradores somaria mais de 64 mil vagas ao longo de 2025.

Setores como finanças, recursos humanos, logística, tecnologia e agronegócios apresentam alta demanda, especialmente em posições estratégicas que envolvem gestão de projetos, planejamento e análise de resultados. Empresas líderes, como grandes bancos e multinacionais de tecnologia, estão constantemente em busca de profissionais formados em Administração, reforçando o perfil generalista e estratégico da graduação.

A formação em Administração proporciona uma base sólida para atuar em diferentes frentes. No setor financeiro, por exemplo, administradores lidam com planejamento estratégico, análise de riscos e gestão de investimentos. Já em recursos humanos, são responsáveis por recrutamento, desenvolvimento e retenção de talentos.

Setores como logística e supply chain dependem de administradores para gerir operações complexas e otimizar processos, enquanto startups e empresas de tecnologia valorizam a capacidade de planejar projetos inovadores e gerenciar equipes multidisciplinares. Até organizações públicas e ONGs contratam administradores para coordenar projetos sociais, políticas públicas e ações de sustentabilidade.

Além da diversidade de áreas, a formação em Administração oferece vantagens significativas para quem ainda não sabe qual curso escolher.

A versatilidade profissional e a alta empregabilidade são diferenciais claros: administradores têm maior probabilidade de inserção rápida no mercado de trabalho, com salários competitivos, que podem começar em torno de R$ 4.757,01 para uma carga horária semanal de 42 horas. Outro ponto de destaque é o desenvolvimento de habilidades de liderança, tomada de decisão e gestão estratégica, competências valorizadas em praticamente todos os setores.

No entanto, cursar Administração também apresenta desafios. A concorrência é intensa devido ao grande número de profissionais formados, e é necessário manter atualização constante sobre tendências, novas tecnologias e práticas de gestão.

Ainda assim, a capacidade de adaptação e a base ampla de conhecimentos tornam o curso uma escolha estratégica.

Em resumo, para quem ainda não sabe o que cursar, a graduação em Administração é uma alternativa sólida e promissora. Empresas de todos os setores continuam contratando profissionais de Administração, o que demonstra a relevância dessa formação no mercado contemporâneo e sua capacidade de abrir portas em múltiplas carreiras.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.