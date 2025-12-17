Por que é tão difícil para a Geração Z no início da carreira — e não é só culpa da economia

Ter um diploma já não é garantia de um bom começo. Mesmo jovens com formação sólida e vontade de crescer estão encontrando portas fechadas no mercado de trabalho.

Para quem se formou nos últimos anos, a sensação é de paralisia, com empregos escassos, salários aquém das expectativas e poucas chances reais de aplicar o que aprenderam. Mas por que isso está acontecendo — e o que pode ser feito para mudar? As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Um mercado mais lento, mais exigente — e menos previsível

As empresas estão contratando menos do que em anos anteriores, principalmente para cargos de entrada.

Muitas ainda seguram vagas depois de contratações em excesso no pós-pandemia, enquanto outras repensam suas estratégias por causa da inteligência artificial e da economia instável.

O diploma não perdeu valor — mas precisa vir com outra mentalidade

Apesar das dificuldades, muitos jovens ainda acreditam que a faculdade valeu a pena. O ponto é que o mercado está valorizando não só a formação, mas a capacidade de adaptação, clareza estratégica e habilidades emocionais para navegar incertezas.

Quem entende isso, começa a sair da estagnação.

O desafio da Geração Z: transformar frustração em tração

A transição da faculdade para o mercado exige mais do que currículo e networking. Definir prioridades com clareza, buscar feedbacks reais, ajustar rotas com rapidez e investir em experiências que gerem aprendizado real — mesmo fora do “emprego ideal” — são estratégias importantes.

Quando o plano A não funciona, os mais estratégicos criam um plano B

Diante da falta de oportunidades, muitos jovens estão migrando para áreas técnicas, empreendendo ou combinando estudo com prática em outras frentes.

A chave aqui não é desistir da carreira que se imaginou — mas entender que caminhos não-lineares também podem levar longe, especialmente se forem guiados por intenção e consistência.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA