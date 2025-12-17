Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Por que é tão difícil para a Geração Z no início da carreira — e não é só culpa da economia

Com um mercado congelado e muita concorrência, a Geração Z enfrenta o desafio de começar a vida profissional

(Uwe Krejci/Getty Images)

(Uwe Krejci/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h35.

Ter um diploma já não é garantia de um bom começo. Mesmo jovens com formação sólida e vontade de crescer estão encontrando portas fechadas no mercado de trabalho. 

Para quem se formou nos últimos anos, a sensação é de paralisia, com empregos escassos, salários aquém das expectativas e poucas chances reais de aplicar o que aprenderam. Mas por que isso está acontecendo — e o que pode ser feito para mudar? As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Um mercado mais lento, mais exigente — e menos previsível

As empresas estão contratando menos do que em anos anteriores, principalmente para cargos de entrada. 

Muitas ainda seguram vagas depois de contratações em excesso no pós-pandemia, enquanto outras repensam suas estratégias por causa da inteligência artificial e da economia instável.

O diploma não perdeu valor — mas precisa vir com outra mentalidade

Apesar das dificuldades, muitos jovens ainda acreditam que a faculdade valeu a pena. O ponto é que o mercado está valorizando não só a formação, mas a capacidade de adaptação, clareza estratégica e habilidades emocionais para navegar incertezas. 

Quem entende isso, começa a sair da estagnação.

O desafio da Geração Z: transformar frustração em tração

A transição da faculdade para o mercado exige mais do que currículo e networking. Definir prioridades com clareza, buscar feedbacks reais, ajustar rotas com rapidez e investir em experiências que gerem aprendizado real — mesmo fora do “emprego ideal” — são estratégias importantes.

Quando o plano A não funciona, os mais estratégicos criam um plano B

Diante da falta de oportunidades, muitos jovens estão migrando para áreas técnicas, empreendendo ou combinando estudo com prática em outras frentes. 

A chave aqui não é desistir da carreira que se imaginou — mas entender que caminhos não-lineares também podem levar longe, especialmente se forem guiados por intenção e consistência.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa PráticaNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

A estratégia silenciosa que vai diferenciar líderes em 2026 — e não é sobre produtividade

Aos 24, universitária cria solução inovadora para satélites e impacta escolas

Como um e-mail frio garantiu um investimento de Mark Cuban — e o que você pode aprender com isso

Seu negócio não precisa de mais esforço, precisa disso — e quase ninguém fala

Mais na Exame

Carreira

A estratégia silenciosa que vai diferenciar líderes em 2026 — e não é sobre produtividade

Esporte

Flamengo pode levar prêmio milionário se vencer Mundial

Tecnologia

Netflix aposta em videocasts exclusivos para aumentar audiência diurna

Inteligência Artificial

O turbulento 2025 da Meta em IA: desafios internos e o que esperar de 2026