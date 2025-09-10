Carreira

Por que começar seus prompts do ChatGPT com esta palavra faz diferença?

Uma única palavra no início do comando pode deixar as respostas do ChatGPT mais claras, completas e úteis

This photograph shows screens displaying the logo of DeepSeek, a Chinese artificial intelligence company which develops open-source large language models, and the logo of OpenAI's artificial intelligence chatbot ChatGPT in Toulouse, southwestern France on January 29, 2025. With around six million dollars and a stockpile of chips acquired before Washington banned their export to China, startup DeepSeek has produced what Chinese tech titans couldn't -- a world-class AI chatbot. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h14.

O jeito como você começa um prompt pode mudar completamente a qualidade da resposta que o ChatGPT entrega. Uma simples palavra no início do comando já faz a IA trabalhar com mais foco: “Explique”.

Ao começar com “Explique”, “Descreva” ou “Analise”, você envia um sinal claro de que deseja profundidade. Em vez de respostas genéricas, a IA passa a estruturar ideias, trazer contexto e conectar pontos relevantes.

Por que isso funciona

O ChatGPT responde de acordo com pistas no texto do prompt. Ao usar verbos de ação específicos, você ativa um “modo analítico”, que prioriza detalhes e clareza. É uma técnica simples, mas poderosa, que melhora muito o resultado, principalmente em tarefas estratégicas.

Alguns exemplos de quando isso funciona melhor:

  • Criação de apresentações ou relatórios

  • Explicações de conceitos complexos

  • Análise de dados e tendências

  • Suporte na tomada de decisões

Essas palavras-chave no começo do comando orientam a IA para entregar mais valor.

Como usar na prática

Exemplos de prompts:

  • Explique o impacto da taxa de juros no consumo, com exemplos do Brasil.”

  • Analise os pontos fortes e fracos do home office para empresas de tecnologia.”

  • Descreva os principais desafios do varejo em 2025.”

Ao começar o prompt assim, você guia a IA para um nível mais profundo de análise.

A grande oportunidade

Profissionais que dominam técnicas simples de prompt, como escolher a palavra certa para começar uma pergunta, estão anos à frente no uso estratégico da IA. Essa habilidade vai se tornar essencial em praticamente todas as carreiras.

