Por que começar seus prompts do ChatGPT com esta palavra faz diferença?

Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05h00.
O jeito como você começa um prompt pode mudar completamente a qualidade da resposta que o ChatGPT entrega. Uma simples palavra no início do comando já faz a IA trabalhar com mais foco: “Explique”.
Ao começar com “Explique”, “Descreva” ou “Analise”, você envia um sinal claro de que deseja profundidade. Em vez de respostas genéricas, a IA passa a estruturar ideias, trazer contexto e conectar pontos relevantes.
O ChatGPT responde de acordo com pistas no texto do prompt. Ao usar verbos de ação específicos, você ativa um “modo analítico”, que prioriza detalhes e clareza. É uma técnica simples, mas poderosa, que melhora muito o resultado, principalmente em tarefas estratégicas.
Alguns exemplos de quando isso funciona melhor:
Criação de apresentações ou relatórios
Explicações de conceitos complexos
Análise de dados e tendências
Suporte na tomada de decisões
Essas palavras-chave no começo do comando orientam a IA para entregar mais valor.
Exemplos de prompts:
“Explique o impacto da taxa de juros no consumo, com exemplos do Brasil.”
“Analise os pontos fortes e fracos do home office para empresas de tecnologia.”
“Descreva os principais desafios do varejo em 2025.”
Ao começar o prompt assim, você guia a IA para um nível mais profundo de análise.
Profissionais que dominam técnicas simples de prompt, como escolher a palavra certa para começar uma pergunta, estão anos à frente no uso estratégico da IA. Essa habilidade vai se tornar essencial em praticamente todas as carreiras.
