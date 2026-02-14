Por que começar seus prompts do ChatGPT com esta palavra faz diferença?

O jeito como você começa um prompt pode mudar completamente a qualidade da resposta que o ChatGPT entrega. Uma simples palavra no início do comando já faz a IA trabalhar com mais foco: “Explique”.

Ao começar com “Explique”, “Descreva” ou “Analise”, você envia um sinal claro de que deseja profundidade. Em vez de respostas genéricas, a IA passa a estruturar ideias, trazer contexto e conectar pontos relevantes.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que isso funciona

O ChatGPT responde de acordo com pistas no texto do prompt. Ao usar verbos de ação específicos, você ativa um “modo analítico”, que prioriza detalhes e clareza. É uma técnica simples, mas poderosa, que melhora muito o resultado, principalmente em tarefas estratégicas.

Alguns exemplos de quando isso funciona melhor:

Criação de apresentações ou relatórios

Explicações de conceitos complexos

Análise de dados e tendências

Suporte na tomada de decisões

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Essas palavras-chave no começo do comando orientam a IA para entregar mais valor.

Como usar na prática

Exemplos de prompts:

“ Explique o impacto da taxa de juros no consumo, com exemplos do Brasil.”

“ Analise os pontos fortes e fracos do home office para empresas de tecnologia.”

“Descreva os principais desafios do varejo em 2025.”

Ao começar o prompt assim, você guia a IA para um nível mais profundo de análise.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

Profissionais que dominam técnicas simples de prompt, como escolher a palavra certa para começar uma pergunta, estão anos à frente no uso estratégico da IA. Essa habilidade vai se tornar essencial em praticamente todas as carreiras.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.