Por que Arnold Schwarzenegger diz que estas 4 palavras o ajudarão a alcançar seus maiores objetivos

Arnold Schwarzenegger (NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Refletir, analisar e revisar decisões são práticas comuns entre líderes bem-sucedidos. Jeff Bezos, por exemplo, já afirmou que pessoas inteligentes estão constantemente reconsiderando problemas que acreditavam já ter resolvido.
Mas, segundo Arnold Schwarzenegger, há momentos em que pensar demais é justamente o que impede a execução. As informações foram retiradas de Inc.
COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito
A orientação de Schwarzenegger é direta. A ideia não é agir sem planejamento, mas evitar que o excesso de análise impeça a ação previamente decidida.
Para ele, muitas mudanças de decisão não acontecem por falta de capacidade, mas porque as pessoas permitem que dúvidas momentâneas reescrevam compromissos já assumidos.
Schwarzenegger usa o exemplo cotidiano de acordar cedo para treinar. A decisão foi tomada no dia anterior e o plano está claro, mas, ao acordar, surgem pensamentos de dormir tarde, estar cansado, ter um dia cheio ou responder alguns e-mails antes.
Em poucos minutos, o raciocínio constrói uma justificativa plausível para abandonar o plano.
Segundo Arnold, é nesse momento que o pensamento deixa de ser estratégico e passa a ser sabotador. A mente começa a negociar consigo mesma.
Grandes objetivos exigem disciplina consistente — não apenas motivação inicial. Decidir é importante. Planejar é fundamental. Mas executar diariamente o que já foi decidido é o que gera resultado.
O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se
Schwarzenegger sugere que, em determinados momentos, o melhor caminho não é abrir novo debate interno, mas honrar a decisão tomada quando a mente estava clara.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.
Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.
Ao se inscrever, você terá acesso a:
As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA