Por que a internet virou a ‘empresa’ que mais paga salários milionários?

No Brasil, 81% da população com mais de 10 anos têm internet em casa e, segundo pesquisa feita pela agência de marketing digital, Sortlist, uma pessoa gasta, em média, 10 horas e 8 minutos por dia navegando na web (o que equivale a 154 dias por ano).

Mas enquanto a maioria das pessoas usa esse tempo para assistir a filmes, conversar com seus amigos ou simplesmente ‘rolar’ o feed da sua rede social preferida, milhares de brasileiros estão usando a internet para multiplicar a sua renda mensal.

Você, com certeza, conhece o Whindersson, a Bianca Boca Rosa ou a Gkay. Todas estas personalidades da mídia cobram centenas de milhares de reais por uma menção em suas redes sociais e se tornaram milionários através da internet.

Mas eles são exceções. Afinal, a internet democratizou o acesso à posição de influenciador e chamou a atenção de milhões de pessoas para essa oportunidade, o que saturou o meio e tornou esse caminho cada vez mais concorrido.

A boa notícia é que o mercado de influência não é o que mais movimenta dinheiro dentro das mídias digitais e, por incrível que pareça, ser famoso não é o único caminho para faturar alto dentro da internet.

Como a internet movimenta tanto dinheiro?

Enquanto há poucos anos as mídias tradicionais detinham a maior parte do dinheiro e do prestígio no mundo publicitário, hoje o cenário está muito diferente. Alcançar seguidores, curtidas e influência nas mídias digitais passou de “algo a mais” na vida de uma celebridade a uma verdadeira representação de sucesso.

Com 1 bilhão de usuários ativos que passam 3h em redes sociais todos os dias, campanhas no mundo digital podem impactar multidões e gerar de R$5 mil até R$ 1 milhão de faturamento com apenas 1 sequência de stories.

No entanto, ter seguidores não é mais garantia de sucesso. Segundo pesquisas, a maioria dos influenciadores não sabem como monetizar suas contas e relatam que ganham muito menos do que gostariam.

É o que alerta o especialista em finanças e influenciador, Gabriel Navarro: "O que não falta é gente tentando crescer na internet criando conteúdo à torto e direito, sem rumo e sem saber como rentabilizar isso. É o tipo de coisa que eu cansei de ver observando grandes influenciadores brasileiros, com milhões de seguidores, que não ganhavam R$ 20 mil ao mês”.

É possível vender milhares de reais na internet sem precisar aparecer

Navarro é dono do maior canal de finanças do TikTok e um dos grandes nomes da internet quando o assunto é educação financeira. Com mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais, ele conta que o segredo do próprio sucesso e da sua liberdade financeira foi focar na construção de renda exponencial.

Segundo o especialista, existe uma metodologia para alcançar o sucesso na internet que vai muito além de ganhar seguidores e que pode ser aplicada por qualquer pessoa, mesmo sem ter um produto, saber vender, querer aparecer nas câmeras ou ser um especialista.

O último segredo da internet

Após conquistar a liberdade financeira com essa metodologia, Navarro decidiu compartilhar a técnica para ajudar outras pessoas a atingir o mesmo objetivo. O influenciador preparou a série O último Segredo da Internet, uma sequência de 4 episódios nos quais ele explica como chegar ao enriquecimento através das redes sociais. Quem acessar o conteúdo aprenderá:

Que é possível usar produtos que são sucesso de vendas no exterior para revender no Brasil;

Que não é necessário ter uma grande audiência para ganhar dinheiro e colocar o próprio negócio na maior vitrine do mundo;

Como encontrar as pessoas que queiram comprar exatamente o que você tem para oferecer.

Nessa série online e gratuita de 4 vídeos, Navarro revela o segredo que fez com que jovens comuns se tornassem milionários com a internet. Durante os episódios, o influenciador ensina:

O mecanismo que muitos jovens estão utilizando para construir renda e fazer fortunas; Quais ferramentas vão alavancar o seu negócio e fazer milhões de pessoas quererem te dar dinheiro; O maior segredo para acelerar o seu enriquecimento; Acesso ao método completo de aceleração do enriquecimento que vai te colocar à frente de 99% de todos os brasileiros.

