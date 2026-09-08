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Por que a geração Z trava no primeiro emprego e quais desafios emocionais que eles têm que lidar

Geração Z enfrenta ansiedade, incerteza e busca propósito no trabalho — empresas precisam responder com apoio e flexibilidade

A carreira dos sonhos (Rose Lincoln/Harvard)

A carreira dos sonhos (Rose Lincoln/Harvard)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05h00.

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Marcados por hiperconexão digital, instabilidade econômica e alta exposição nas redes sociais, os jovens da geração Z encaram o mercado de trabalho com níveis elevados de ansiedade e incerteza.

O levantamento global Gen Z and Millennial Survey, da empresa de consultoria Deloitte mostra que 46% da geração Z sente-se ansiosa ou estressada no trabalho com frequência, sendo muitos exaustos ou mentalmente distantes do emprego.

Além disso, os economistas alertam que muitos jovens enfrentam desemprego ou ocupação informal como primeira experiência profissional, um cenário que potencializa a insegurança e fragiliza a possibilidade de construir uma trajetória sólida.

A geração Z não busca um emprego apenas para ganhar dinheiro, ela quer atuar em ambientes que dialoguem com valores sociais, ofereçam sentido e respeitem o equilíbrio emocional. 

Desafios enfrentados pela Geração Z

  • Pressão por resultados imediatos, comparação constante nas redes sociais e incerteza sobre o futuro
  • Alta informalidade, baixo salário médio e dificuldade de permanência em empregos formais
  • Muitos jovens sentem que não foram preparados para lidar com o impacto emocional da transição da escola para o trabalho

O que esses jovens podem procurar nas empresas

  • Investimento em apoio emocional: implementação de programas de bem-estar, oferecimento de acesso a psicólogos (também online), promoção de rodas de conversa e normalização do uso de terapia corporativa
  • Reforço uma cultura de propósito e escuta: incentivo a uma comunicação aberta, empatia, flexibilidade, e coneção das atividades diárias com significado real

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