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Por que a escada corporativa virou um tabuleiro de xadrez em 2026

Com 40% dos colaboradores planejando trocar de emprego, o fim da carreira linear força empresas a trocarem cargos fixos por um ecossistema fluido de habilidades

A escada para o sucesso virou um tabuleiro de xadrez (IndypendenZ/Thinkstock)

A escada para o sucesso virou um tabuleiro de xadrez (IndypendenZ/Thinkstock)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 27 de março de 2026 às 16h28.

Por muito tempo, o sucesso profissional foi visualizado como uma subida constante: entrar como estagiário, subir para analista, gerente e quem sabe, diretor, preferencialmente dentro da mesma estrutura. 

No entanto, o cenário para 2026 desenha uma realidade diferente. Segundo o relatório Mercer Global Talent Trends 2026, estamos testemunhando o "fim da carreira linear" e a consolidação de um perfil profissional mais dinâmico, por vezes chamado de "candidato gafanhoto".

A nova moeda de troca

A mudança mais profunda identificada pela Mercer é a transição de cargos fixos para um sistema fluido de tarefas. Em vez de descrever o que um funcionário é como o cargo, as empresas estão focando no que ele sabe fazer.

O estudo mostra que  46% dos funcionários ainda sentem que a promoção por tempo de casa prevalece, mas a pressão por agilidade está forçando os departamentos de recursos humanos a redesenhar hierarquias. O objetivo agora é alocar talentos onde suas competências são necessárias no momento.

O "salto" como estratégia

O termo "candidato gafanhoto" ilustra o profissional que não teme mudar de posição para continuar evoluindo. Os dados da Mercer revelam uma instabilidade no mercado de trabalho. Cerca de 40% dos colaboradores planejam deixar suas empresas atuais nos próximos 12 meses. 

Para combater essa evasão, as empresas estão apostando em ecossistemas de mobilidade interna. Segundo o relatório, é um modelo adotado por 30% das organizações pesquisadas.

Esses sistemas permitem que o colaborador salte internamente para novos projetos de curto prazo, satisfazendo o desejo por novos desafios sem que ele precise abandonar a corporação.

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A nova arquitetura de sucesso

Neste ecossistema fluido, a responsabilidade pelo desenvolvimento migrou da empresa para o indivíduo. O relatório destaca três pilares essenciais para o profissional que deseja prosperar até 2026:

  1. Domínio da própria narrativa: O colaborador deve ser o "dono" do seu histórico de habilidades, comunicando seu potencial para além do cargo atual.
  2. Fluência digital e IA: O aprendizado contínuo não é mais um evento esporádico, mas parte do fluxo diário de trabalho. Integrar-se às novas tecnologias é vital para a relevância.
  3. Redesenho da função: Em vez de esperar ordens, os profissionais são incentivados a redesenhar suas próprias tarefas, adaptando-as conforme a automação avança.

Prepare-se para o novo modelo de trabalho

O mercado de trabalho está em constante evolução, e para se destacar em 2026, é necessário adotar uma postura mais dinâmica e estratégica. Em um cenário onde o "fim da carreira linear" é uma realidade, profissionais precisam se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado. 

A masterclass com Roberto Sallouti é a oportunidade que você esperava para aprender a construir uma trajetória de sucesso, levando em consideração as novas exigências do mundo corporativo.

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