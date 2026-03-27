Por que a escada corporativa virou um tabuleiro de xadrez em 2026

A escada para o sucesso virou um tabuleiro de xadrez (IndypendenZ/Thinkstock)
Estagiária
Publicado em 27 de março de 2026 às 16h28.
Por muito tempo, o sucesso profissional foi visualizado como uma subida constante: entrar como estagiário, subir para analista, gerente e quem sabe, diretor, preferencialmente dentro da mesma estrutura.
No entanto, o cenário para 2026 desenha uma realidade diferente. Segundo o relatório Mercer Global Talent Trends 2026, estamos testemunhando o "fim da carreira linear" e a consolidação de um perfil profissional mais dinâmico, por vezes chamado de "candidato gafanhoto".
A mudança mais profunda identificada pela Mercer é a transição de cargos fixos para um sistema fluido de tarefas. Em vez de descrever o que um funcionário é como o cargo, as empresas estão focando no que ele sabe fazer.
O estudo mostra que 46% dos funcionários ainda sentem que a promoção por tempo de casa prevalece, mas a pressão por agilidade está forçando os departamentos de recursos humanos a redesenhar hierarquias. O objetivo agora é alocar talentos onde suas competências são necessárias no momento.
O termo "candidato gafanhoto" ilustra o profissional que não teme mudar de posição para continuar evoluindo. Os dados da Mercer revelam uma instabilidade no mercado de trabalho. Cerca de 40% dos colaboradores planejam deixar suas empresas atuais nos próximos 12 meses.
Para combater essa evasão, as empresas estão apostando em ecossistemas de mobilidade interna. Segundo o relatório, é um modelo adotado por 30% das organizações pesquisadas.
Esses sistemas permitem que o colaborador salte internamente para novos projetos de curto prazo, satisfazendo o desejo por novos desafios sem que ele precise abandonar a corporação.Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual
Neste ecossistema fluido, a responsabilidade pelo desenvolvimento migrou da empresa para o indivíduo. O relatório destaca três pilares essenciais para o profissional que deseja prosperar até 2026:
O mercado de trabalho está em constante evolução, e para se destacar em 2026, é necessário adotar uma postura mais dinâmica e estratégica. Em um cenário onde o "fim da carreira linear" é uma realidade, profissionais precisam se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado.
A masterclass com Roberto Sallouti é a oportunidade que você esperava para aprender a construir uma trajetória de sucesso, levando em consideração as novas exigências do mundo corporativo.