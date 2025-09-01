Por que a ‘carreira em T’ é a aposta certa para jovens que querem se destacar no mercado?

Carreira em T (Fonte: Freepik)
Redatora
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11h20.
No mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, o modelo da carreira em T ganha força entre jovens que buscam um diferencial competitivo.
Esse formato une profundidade técnica em uma área com um conjunto amplo de habilidades gerais, formando profissionais capazes de atuar com excelência e colaborar de forma interdisciplinar.
Descubra por que o perfil T-shaped está em alta, como desenvolvê-lo passo a passo e como isso pode impulsionar sua carreira em qualquer contexto.
A carreira em T é uma metáfora poderosa em que a barra vertical representa a especialização profunda em uma área específica, enquanto a barra horizontal simboliza habilidades generalistas, como comunicação, colaboração e visão sistêmica.
Profissionais com esse perfil são especialistas, mas com capacidade de diálogo entre diferentes contextos e equipes. Essa combinação permite resolver problemas complexos com criatividade e adaptabilidade.
Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 40% das habilidades exigidas hoje no mercado de trabalho devem mudar nos próximos anos, e 59% dos profissionais precisarão de requalificação até 2030.
No Brasil, profissões como analista e cientista de dados, especialistas em IA e saúde mental estão em alta demanda até o final da década. Adotar o modelo em T pode ser uma estratégia eficaz para acompanhar essas mudanças e se manter relevante.
