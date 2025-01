Por dentro da mente de um CEO: como líderes de alto escalão tomam decisões? Estudo indica resposta

Mas como fazer isso? Veja três caminhos que CEOs de grandes empresas adotam para transformar dados em insights estratégicos.

Como liderar o futuro dos negócios?

1. Investir em tecnologias que integram dados em tempo real

Os CEOs mais bem-sucedidos entendem que, em um mundo cada vez mais dinâmico, decisões baseadas em dados atrasados podem sair caro. Por isso, muitas organizações estão adotando ferramentas de integração em tempo real, que consolidam informações de diferentes áreas da empresa – como vendas, operações e finanças – em um só lugar.

Essa abordagem permite que os líderes visualizem o panorama completo e ajam com maior agilidade, reduzindo riscos e aproveitando oportunidades no momento certo.

2. Capacitar equipes para leitura e interpretação de dados

De nada adianta ter dados disponíveis se a equipe não sabe interpretá-los ou extrair conclusões úteis. CEOs que se destacam investem no desenvolvimento de uma cultura orientada por dados, promovendo treinamentos e incentivando que todos, desde analistas até gestores, compreendam como as informações podem guiar decisões.

Essa capacitação não apenas melhora a qualidade das análises, mas também ajuda a criar um ambiente onde todos contribuem para o crescimento estratégico da organização.

3. Combinar inteligência artificial com expertise humana

Embora a IA seja uma aliada poderosa, os melhores CEOs sabem que ela é mais eficaz quando usada como complemento à experiência humana.

Enquanto a IA identifica padrões e tendências escondidas em grandes volumes de dados, a expertise dos líderes e suas equipes ajuda a contextualizar essas descobertas, garantindo que decisões sejam alinhadas à estratégia e aos objetivos da empresa. Esse equilíbrio entre tecnologia e intuição permite decisões mais assertivas e estratégicas.

Estratégia baseada em dados começa aqui

Para aqueles que desejam aprender a transformar dados em insights estratégicos, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

