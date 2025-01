Por apenas R$ 37, esse passo decisivo pode fazer você se destacar nesse setor aquecido

O mercado financeiro está passando por um dos períodos mais movimentados de sua história.

Novas tecnologias (como IA, PIX e DREX), crescimento acelerado das fintechs e demanda por profissionais especializados elevaram os salários e tornaram essa área ainda mais disputada.

Segundo um estudo da Robert Half, posições em análise de crédito, gestão de risco e consultoria financeira estão entre as mais promissoras para os próximos anos.

Nesse cenário, quem domina os fundamentos do mercado financeiro tem uma vantagem significativa para avançar na carreira ou até mesmo migrar de área.

Por que o mercado financeiro segue contratando — mesmo em cenários desafiadores

Diferente de segmentos impactados por crises econômicas pontuais, o mercado financeiro se reinventa a cada mudança de cenário, e pode se aproveitar mesmo em tempos incertos.

Em épocas de alta inflação, por exemplo, surgem oportunidades para analistas de risco e consultores especializados em hedge — mecanismo que visa proteger as operações de compra e venda de grandes variações de preço. Já em períodos de expansão, cresce a procura por profissionais de M&A (fusões e aquisições) e captação de recursos.

Além disso, as instituições financeiras tradicionais e digitais concorrem por especialistas que entendem de produtos de crédito, derivativos e tecnologias emergentes.

Essa combinação faz com que os salários sejam competitivos e que haja espaço de sobra para quem investe em formação de qualidade.

O que você vai aprender no Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul

O Pré-MBA foi desenvolvido para oferecer uma imersão rápida e focada nos principais aspectos do mercado financeiro. São quatro aulas 100% online, sendo a última ao vivo e interativa.

Confira tudo que você aprenderá:

Fundamentos essenciais

Panorama do mercado financeiro: renda fixa, renda variável e derivativos;

Principais indicadores macroeconômicos e como eles impactam decisões de investimento;

Quem são os players e quais as principais carreiras no mercado financeiro.

Gestão de riscos e ferramentas estratégicas

Identificação de riscos e uso de derivativos na proteção de carteiras e operações corporativas

Planejamento financeiro e análise de cenários: como empresas utilizam projeções para tomar decisões

Casos de sucesso de instituições que driblaram crises.

Explorando as novas fronteiras do mercado

IA, cripto e blockchain: como essas tecnologias estão transformando bancos e corretoras;

Oportunidades em fintechs: perfil do profissional que se destaca nesse ecossistema;

Soft skills indispensáveis para crescer em posições de liderança.

Perguntas e respostas com um especialista de peso

Interação direta com o professor Maurício Godoi, que tem vasta experiência em bancos e corretoras;

Orientações práticas para turbinar sua carreira: networking, certificações e caminhos de especialização;

Plano de ação para continuar seus estudos e evoluir rumo aos cargos mais disputados do setor.

Por que investir R$ 37 nesse treinamento pode mudar sua carreira

O Pré-MBA em Mercado Financeiro foi criado para ajudar até mesmo quem ainda não tem familiaridade total com o setor, mas deseja agarrar oportunidades que vão de consultoria financeira a cargos de alta gestão em bancos e fintechs.

Trata-se de um caminho rápido e acessível para entender as regras do jogo, sair na frente e, assim, acessar as vagas mais disputadas.

Com um investimento simbólico de R$ 37, você mergulhará em um conteúdo atualizado e focado em resultados práticos. Seja para consolidar sua posição no setor, seja para alavancar a carreira em um dos segmentos mais resilientes e lucrativos do Brasil, o Pré-MBA da EXAME e Saint Paul é a forma ideal de começar essa jornada.

