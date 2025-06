Polícia Federal prorroga inscrições para concurso com 1.000 vagas e salários de até R$ 26.800

A Polícia Federal informa nesta sexta-feira, 13, que o prazo de inscrições para o concurso público destinado às vagas nos cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista foi prorrogado.

Os interessados terão até 17 de junho para se inscrever por meio do site do Cebraspe, responsável pela organização do certame.

O concurso tem até nove fases, incluindo avaliação física, exames médicos e psicológicos, investigação social e curso de formação. Delegados farão prova oral, e escrivãos terão avaliação prática de digitação.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de julho, em todas as capitais do país.

Os salários iniciais variam de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil, dependendo da função escolhida. Érico Palazzo, coordenador de carreiras policiais do Gran Concursos, destaca que o governo prevê nomear mais mil aprovados em 2026, dobrando as chances para quem busca a carreira policial.

Quem pode se inscrever

Para concorrer, é necessário ter diploma de nível superior (na maioria dos cargos em qualquer área), carteira de habilitação categoria B ou superior, e idade mínima de 18 anos.

O resultado da primeira etapa para agente está previsto para dezembro, com nomeação após curso de formação em Brasília, prevista para junho de 2026.

Quais vagas estão abertas

Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros e indígenas, e 5% a pessoas com deficiência.

Agente de Polícia Federal : 630 vagas

: Escrivão de Polícia Federal : 160 vagas

: Papiloscopista : 21 vagas

: Perito Criminal Federal : 69 vagas (diversas áreas)

: (diversas áreas) Delegado de Polícia Federal: 120 vagas

Benefícios oferecidos

Além do salário, os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação, adicional de fronteira (quando aplicável), assistência pré-escolar e auxílio-saúde.

Taxas de inscrição e isenção

As taxas variam conforme o cargo:

R$ 250 para delegado e perito;

R$ 180 para os demais.

Estão aptos à isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.