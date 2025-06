'Pode parecer que as decisões de carreira são permanentes. Não são', diz fundador da Microsoft

Bill Gates nunca teve sua própria cerimônia de formatura.

Ainda assim, foi justamente em um evento desse tipo que o fundador da Microsoft se colocou diante de centenas de recém-formados da Universidade do Norte do Arizona.

Sua intenção foi compartilhar cinco conselhos que gostaria de ter ouvido quando estava saindo da faculdade.

Com humor e franqueza, ele relembrou que o futuro profissional não é uma estrada linear e destacou a importância de cultivar uma rede de contatos, manter o aprendizado contínuo e buscar propósito no trabalho.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras

“Os estudantes estão sentindo muita pressão agora para tomar as decisões certas sobre suas carreiras e pode parecer que essas decisões são definitivas, mas não são”, disse Gates logo no início.

1. A vida profissional não é uma peça de um ato só

Ao sair da faculdade, o bilionário acreditava que passaria o resto da vida na Microsoft.

Hoje, seu trabalho é majoritariamente filantrópico, com foco em inovações para combater as mudanças climáticas e desigualdades sociais.

Flexibilidade é uma competência essencial. Mudar de carreira ou adaptar objetivos não é apenas possível, é desejável em uma era marcada por transformações aceleradas.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

2. Você nunca será tão inteligente a ponto de não precisar aprender

O segundo conselho reforça o valor da humildade intelectual.

"O primeiro passo para aprender algo novo é aceitar o que você não sabe, em vez de se concentrar no que sabe" Bill Gates, fundador da Microsoft

Gates encorajou os jovens a buscar apoio de colegas e especialistas. Mesmo após a formatura, a educação deve continuar como chave para a inovação e o crescimento.

3. Trabalhe para resolver um grande problema

No terceiro ponto, Gates foi direto: aconselhou os jovens a se envolverem com um trabalho que resolva um problema importante.

Ele destacou exemplos como o uso de tecnologia para o meio ambiente e a inteligência artificial como ferramenta de inclusão.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

4. Cultive amizades, elas podem ser decisivas

O quarto conselho é talvez um dos mais subestimados: a importância das amizades.

“As pessoas com quem vocês sentaram nas aulas são sua rede de contatos”, disse.

Em um mercado cada vez mais colaborativo, essa rede pode significar futuras oportunidades, parcerias e suporte.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI