Carreira

Plataforma brasileira de IA se une à EXAME para qualificar profissionais no uso de IA

EXAME e InnerAI unem tecnologia e método para reduzir lacunas no uso de IA, combinando capacitação prática e uma plataforma que reúne mais de 50 modelos em um só ambiente

Aplicações de inteligência artificial personalizada foram chave no processo desenhado pela CI&T (gorodenkoff/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14h25.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 14h47.

O avanço da inteligência artificial expôs um desafio no mercado de trabalho: profissionais têm acesso às ferramentas, mas não dominam a lógica de uso.

Especialistas afirmam que não basta mais ter a ferramenta. É preciso também entender como a IA opera, avaliar as respostas com pensamento crítico e estruturar comandos que reduzam erros e aumentem a precisão das entregas. 

A InnerAI, empresa brasileira que reúne múltiplas inteligências artificiais em um só ambiente, juntou-se à EXAME, líder em formação executiva e referência nacional em negócios, para enfrentar esse problema de forma integrada.

Como funciona a parceria entre EXAME e InnerAI?

A parceria conecta duas frentes complementares. 

De um lado, a InnerAI centraliza mais de 50 modelos de IA e seleciona automaticamente a tecnologia mais adequada para cada tarefa, permitindo que o usuário execute atividades com mais eficiência. 

De outro, a EXAME estrutura o conhecimento por meio do MBA em Inteligência Artificial para Negócios, que apresenta fundamentos, método e prática para que profissionais aprendam a formular comandos com clareza, interpretar respostas com rigor e integrar a IA às rotinas de trabalho.

A dinâmica entre as duas instituições funciona em dois sentidos.

  • Para quem assina a plataforma da InnerAI, o acesso inclui o Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME: quatro aulas (três gravadas e uma ao vivo) que oferecem base técnica, entendimento do funcionamento dos modelos e orientação prática de uso. O objetivo é garantir que o usuário não apenas tenha a ferramenta, mas saiba operá-la com método. 
  • Para quem ingressa no MBA completo da EXAME, um programa mais extenso e aprofundado, a parceria permite acesso à plataforma da InnerAI. Dessa forma, o aluno aplica imediatamente o que aprende no curso, testando diferentes modelos, comandos e fluxos de trabalho em um ambiente que reúne múltiplas IAs em um só lugar.

A solução conjunta reduz as lacunas do mercado e estabelece uma jornada contínua de capacitação e uso profissional da inteligência artificial.

O casamento perfeito

A integração entre ferramenta e formação também se reflete na visão dos executivos das duas instituições. Para Bernard Braun, diretor de Marketing da InnerAI, a parceria também atende a outra demanda: operar a IA com precisão. 

Braun destaca que muitas dúvidas surgem não apenas sobre o que pedir, mas sobre como estruturar o comando e interpretar o resultado. “A qualidade da entrega depende da clareza do input”, defende ele, que reforça a importância do conteúdo educacional da EXAME para oferecer a base técnica necessária.

“Não queremos só dar a ferramenta. Queremos ensinar como utilizá-la de forma técnica.”

Alberto Azevedo, diretor comercial da estrutura Educacional da EXAME, reforça o caráter estratégico da iniciativa. Para ele, a parceria cria um ciclo completo de capacitação em IA. “A missão é ir além da ferramenta. Queremos que os alunos destravem o máximo potencial com técnica, método e acesso a mais de 50 tipos de IAs”, diz. “É uma relação ganha-ganha. Quem aprende, aplica. Quem aplica, evolui.”

A união das duas instituições consolida uma proposta clara: oferecer ao profissional brasileiro acesso às melhores tecnologias de IA e, ao mesmo tempo, o conhecimento necessário para utilizá-las com precisão.

Como acessar os benefícios durante a Cyber Week

A oferta é válida por tempo limitado. Quem assina a plataforma da InnerAI durante o período da campanha recebe acesso imediato ao Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME. Já os alunos que ingressam no MBA completo da EXAME passam a utilizar a plataforma da InnerAI como ambiente oficial de prática, com mais de 50 modelos integrados em um só lugar.

As vagas da aula ao vivo são limitadas para garantir qualidade no atendimento e na demonstração prática da ferramenta. A ativação dos benefícios ocorre diretamente após a confirmação da assinatura ou matrícula.

Saiba mais em innerai.com ou pela página de inscrição no Pré-MBA da EXAME.

