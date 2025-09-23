Petrobras abre mais de 700 vagas para jovens aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal

Petrobras: empresa divulga seus resultados após o fechamento do pregão (Agência Petrobras/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h36.
O primeiro emprego pode ser o início de uma trajetória transformadora. Pensando nisso, a Petrobras abriu nesta terça-feira, 23, mais de 700 vagas para o Programa Petrobras Jovem Aprendiz, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal.
A iniciativa é voltada para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho.
Com duração de 21 meses, o Jovem Aprendiz Petrobras combina teoria e prática. Os participantes têm acesso a 30 cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 técnicos. Entre as opções estão:
A jornada é de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais.
O jovem aprendiz da Petrobras terá carteira assinada com:
Para se inscrever, é necessário:
A estatal reforça nesta edição o compromisso com a diversidade, equidade e inclusão. Além das cotas já previstas em lei, a companhia ampliou o alcance do programa, estabelecendo reservas específicas:
O sistema de pontuação, segundo a Petrobras, prioriza jovens em maior vulnerabilidade social, ampliando o impacto do programa.
As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Manaus (AM), Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Macaé (RJ), Canoas (RS), entre outras.
As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 6 a 12 de outubro de 2025 pelo site: jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br
Mais detalhes sobre o edital e as cidades atendidas podem ser consultados no portal oficial da Petrobras: petrobras.com.br/quem-somos/jovem-aprendiz
