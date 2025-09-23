Petrobras abre mais de 700 vagas para jovens aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal

O primeiro emprego pode ser o início de uma trajetória transformadora. Pensando nisso, a Petrobras abriu nesta terça-feira, 23, mais de 700 vagas para o Programa Petrobras Jovem Aprendiz, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal.

A iniciativa é voltada para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho.

Como funciona o programa?

Com duração de 21 meses, o Jovem Aprendiz Petrobras combina teoria e prática. Os participantes têm acesso a 30 cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 técnicos. Entre as opções estão:

Cursos de aprendizagem básica : assistente administrativo, eletricista industrial, soldador, mecânico de manutenção, assistente de logística, suporte técnico em TI, encanador hidráulico, construtor de edificações, entre outros.

: assistente administrativo, eletricista industrial, soldador, mecânico de manutenção, assistente de logística, suporte técnico em TI, encanador hidráulico, construtor de edificações, entre outros. Cursos técnicos: automação industrial, mecatrônica, petroquímica, química, logística, manutenção de máquinas industriais, sistemas de energia renovável, desenvolvimento de sistemas, entre outros.

A jornada é de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais.

Quais são os benefícios?

O jovem aprendiz da Petrobras terá carteira assinada com:

Salário-mínimo integral;

Vale-transporte;

13º salário;

Férias;

FGTS;

Possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao Programa de Atividade Física da companhia.

Requisitos para participar

Para se inscrever, é necessário:

Ter entre 14 anos e 21 anos e 7 meses na data da inscrição (sem limite máximo de idade para PCDs);

na data da inscrição (sem limite máximo de idade para PCDs); Estar matriculado e frequentando a escola (no caso de quem não concluiu o Ensino Médio);

Ter disponibilidade para frequentar o curso escolhido em horário distinto ao da escola.

Compromisso com diversidade e inclusão

A estatal reforça nesta edição o compromisso com a diversidade, equidade e inclusão. Além das cotas já previstas em lei, a companhia ampliou o alcance do programa, estabelecendo reservas específicas:

30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas;

para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para pessoas com deficiência;

para pessoas com deficiência; 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão;

para adolescentes egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão; 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou em medida socioeducativa.

O sistema de pontuação, segundo a Petrobras, prioriza jovens em maior vulnerabilidade social, ampliando o impacto do programa.

Onde estão as vagas?

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Manaus (AM), Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Macaé (RJ), Canoas (RS), entre outras.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 6 a 12 de outubro de 2025 pelo site: jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br

Mais detalhes sobre o edital e as cidades atendidas podem ser consultados no portal oficial da Petrobras: petrobras.com.br/quem-somos/jovem-aprendiz

