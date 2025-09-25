Carreira

Pessoas bem-sucedidas têm duas características, revela CEO: 'Quem não tiver, não durará muito'

Zig Serafin, CEO da Qualtrics, revela que a chave para o sucesso profissional está em manter os pés no chão e a cabeça nas nuvens — uma habilidade que diferencia os líderes duradouros dos que ficam pelo caminho

A oratória está diretamente relacionada ao sucesso profissional e pesquisas indicam que aqueles com habilidades de comunicação são frequentemente promovidos. (Klaus Vedfelt/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18h01.

A habilidade de equilibrar uma visão ambiciosa com a execução prática das tarefas diárias é, segundo Zig Serafin, CEO da Qualtrics, o que diferencia os profissionais bem-sucedidos daqueles que não resistem à pressão dos cargos de liderança.

Com mais de 16 anos de experiência em posições de alta gerência e quase cinco à frente da Qualtrics, Serafin afirma ter identificado esse traço como um dos mais decisivos para o sucesso. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

“Você precisa estar disposto a prestar atenção para onde o panorama geral está indo. [Ao mesmo tempo], você precisa entregar. Você precisa fazer as coisas hoje”, afirma Serafin.

A combinação entre idealismo e pragmatismo, segundo ele, é essencial para qualquer pessoa que aspire liderar equipes ou projetos de maneira eficaz e sustentável. Segundo Serafin, profissionais que não conseguem equilibrar esses dois polos “não vão durar muito”.

Essa ex-agente da CIA concorda

A mesma linha de raciocínio é seguida por Rupal Patel, ex-agente da CIA e hoje CEO e especialista em liderança. Para ela, o sucesso na liderança exige uma postura flexível, com clareza de objetivos, mas abertura para ajustar rotas conforme os desafios surgem.

“Costumo dizer às pessoas que é importante saber o quê, mas ser um pouco aberto e agnóstico sobre o como e o quando”, diz Patel.

Ela defende uma prática que chama de “reunião pessoal do conselho”, em que cada profissional deve listar os objetivos de um, cinco e dez anos e destrinchar essas metas em ações diárias. Essa metodologia, além de tornar o plano mais tangível, permite adaptações conforme o cenário muda — algo essencial em cargos de liderança, onde a imprevisibilidade é uma constante.

Competência número 1 para quem deseja ser líder

No contexto da liderança e gestão, esse equilíbrio entre visão e execução se torna uma competência estratégica. Ele orienta decisões, alinha equipes e sustenta resultados consistentes. Saber onde se quer chegar e, ao mesmo tempo, manter o foco na entrega, permite aos líderes não apenas sobreviver às pressões do cargo, mas prosperar e inspirar confiança.

Para Serafin, contar com parceiros de responsabilidade pode ser um fator decisivo na jornada de liderança. Segundo ele, ter alguém — seja um colega, amigo ou familiar — que compartilhe da mesma mentalidade de progresso e que acompanhe suas metas, ajuda a manter o foco e traz um senso de compromisso.

“Você precisa estar disposto a ouvir de maneiras que talvez não queira. Para entender as coisas de uma forma um pouco diferente, além da forma como você [normalmente] entende.”

