Pesquisador de IA levanta US$ 1 bilhão para criar IAs com inteligência emocional

Eric Zelikman, um dos principais nomes da pesquisa em inteligência artificial, está liderando uma das mais ousadas investidas do setor: a captação de US$ 1 bilhão para sua nova startup, Humans&, avaliada em US$ 4 bilhões. A informação é do Business Insider.

A proposta da Humans& é criar IAs que não apenas entendam comandos, mas que consigam perceber sentimentos, intenções e objetivos humanos com mais profundidade.

Virada no mercado de IA

O movimento de Zelikman não é isolado. Ele ocorre em meio a uma avalanche de investimentos em startups fundadas por pesquisadores de ponta, mesmo quando essas empresas ainda têm poucos produtos no mercado ou receitas expressivas.

Em entrevista recente ao podcast No Priors, apresentado pela investidora Sarah Guo, o pesquisador criticou a frieza dos modelos atuais.

“O mais fundamental é que os modelos não compreendem as implicações de longo prazo do que dizem ou fazem, quando cada turno da conversa é tratado como um jogo isolado”, afirmou. “O verdadeiro objetivo do modelo deve ser entender você.”

É exatamente nessa lacuna que a Humans& pretende atuar. A empresa quer desenvolver modelos centrados nas pessoas, capazes de se adaptar aos seus usuários e interpretar nuances emocionais.

Para Zelikman, isso é essencial para que a IA cumpra promessas ambiciosas, como colaborar efetivamente na cura do câncer ou em outros grandes desafios da humanidade.

“Temos muito mais chance de resolver problemas humanos fundamentais se construirmos modelos realmente bons em colaborar com grandes grupos e entender diferentes objetivos, ambições e valores”, defendeu o pesquisador.

A guinada em direção à inteligência emocional coloca a carreira dos profissionais de IA diante de uma nova exigência: além do domínio técnico, torna-se essencial compreender comportamentos humanos, ética, linguagem e até filosofia.

A capacidade de dialogar entre diferentes áreas de conhecimento será um dos maiores diferenciais para quem deseja crescer nesse setor em rápida transformação.

A história de Eric Zelikman é um alerta e uma inspiração: os próximos avanços da IA não virão apenas de máquinas mais poderosas, mas de profissionais capazes de construir pontes entre a lógica e a empatia.

