Pesquisa revela o índice de saúde mental do trabalhador brasileiro em 13 setores

Muitos profissionais que atuam no setor de tecnologia podem reclamar da alta demanda e da pressão do trabalho, mas um estudo mostra que essa área é a que oferece o ambiente mais saudável para trabalhar. Esse é um dos recortes da segunda edição da pesquisa “Índice de Bem-Estar Corporativo (IBC) do mercado”, realizado pela Zenklub, startup de terapia online, que mostra como está o bem-estar emocional em 13 setores no 1º semestre de 2023.

O setor de tecnologia, foi o que apresentou o melhor índice de bem-estar chegando no 72,3 - em uma escala de 0 a 100.

Já o segmento de consumo e varejo teve o menor número, com índice de 57,8 - em uma escala de 0 a 100.

“O resultado negativo do setor de bens de consumo e varejo é um sinal de que esta área precisa investir mais na preparação dos líderes e em programas de capacitação com bons modelos de gestão, comunicação não violenta e segurança psicologia,” afirma Rui Brandão, CEO e cofundador do Zenklub.

Ranking IBC referente ao 1º semestre de 2023:

Ranking IBC referente ao 2º semestre de 2022:

*setor de aviação ainda não estava incluso no 2º semestre de 2022 com quorum suficiente

Quais áreas melhoram sua posição no ranking de bem-estar?

Quando comparamos o índice geral do 2º semestre de 2022 com o 1º semestre de 2023, nenhum setor chegou ainda ao índice mínimo considerado ideal para um ambiente saudável emocionalmente - a partir de 78 pontos. Mas a pesquisa deste ano mostra que alguns segmentos avançaram.

Bancos & Finanças avançou de 66,8 (2022) para 72,0 (2023)

Farmácia subiu de 61,8 (2022) para 68,9 (2023)

Por outro lado, outros segmentos apresentaram um piora no índice:

Logística caiu de 72 pontos (2022) para 64,4 (2023);

Imobiliário foi de 67,8 (2022) para 61,2 (2023).

Como a pesquisa avaliou cada setor?

A empresa ouviu mais de 6,4 mil funcionários em quase 300 empresas neste ano para a pesquisa, que contou com o desenvolvimento de times de educação corporativa, medicina e psicologia em parceria com psicometristas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para chegar aos resultados, o IBC avalia nove facetas diferentes.

No caso das situações negativas, quanto maior o resultado, pior é o índice.

Conflitos e situações abusivas,

Preocupação constante com o trabalho,

Desconexão do trabalho,

Exaustão,

Volume de demanda,

No caso das situações positivas, quanto menor for o resultado, pior será o índice:

Autonomia e participação,

Relacionamento com líder,

Relacionamento com colegas,

Clareza das responsabilidades.

“A análise do índice de bem-estar do trabalhador brasileiro tem se mostrado uma ferramenta muito importante para direcionar o cuidado com a saúde mental dos funcionários. Com os números, é possível identificar que temos avanços significativos, apesar de nenhum setor ter chegado ao índice mínimo ideal de bem-estar para um ambiente de trabalho saudável,” afirma Rui Brandão, CEO e cofundador do Zenklub.

Em quais facetas cada setor deve apostar para melhorar o bem-estar?

Ao observar as situações, é possível identificar quais pontos precisam ser trabalhados para que a empresa atue com estratégia - tanto de cuidado e tratamento como de prevenção, afirma Brandão.

Abaixo, os resultados de cada área por faceta:

“A partir de um diagnóstico claro, é importante que a empresa tenha um plano de ação e entregue ao funcionário, ao RH e às lideranças, ferramentas de educação e desenvolvimento, serviços de saúde mental e bem-estar, capazes de gerar indicadores que mostrem a efetividade do plano. Além disso, é crucial que haja o acompanhamento contínuo do impacto da estratégia,” diz o executivo do Zenklub.

