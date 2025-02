Pesquisa LinkedIn: 88% dos recrutadores irão priorizar o desenvolvimento do time no próximo ano

As empresas brasileiras estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de seus times para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. De acordo com uma nova pesquisa do LinkedIn, 88% dos recrutadores afirmam que ajudar os funcionários a desenvolver novas habilidades será uma prioridade estratégica para o próximo ano. O estudo também revelou que 76% das empresas estão investindo na capacitação de colaboradores em Inteligência Artificial (IA), enquanto 82% dos recrutadores ressaltam a importância do aprimoramento de soft skills, como comunicação e colaboração.

O mercado de trabalho está passando por uma transformação acelerada, e encontrar profissionais qualificados tem sido um desafio crescente. Segundo a pesquisa, 72% dos profissionais de RH afirmam que contratar talentos se tornou mais difícil no último ano. Entre os principais entraves estão a escassez de candidatos com habilidades técnicas (65%) e comportamentais (58%), além do aumento no volume de aplicações sem qualificação adequada (55%).

A pesquisa do LinkedIn foi conduzida pela Censuswide, com uma amostra de 500 profissionais de RH e líderes de aquisição de talentos no Brasil (com mais de 18 anos). Os dados foram coletados entre 28 de novembro de 2024 e 13 de dezembro de 2024.

O papel da IA na otimização do recrutamento

Com o aumento da complexidade no processo seletivo, a tecnologia tem se mostrado uma aliada fundamental. O estudo aponta que 89% dos profissionais de RH acreditam que a Inteligência Artificial ajuda a reduzir tarefas operacionais e otimizar o tempo, permitindo que as equipes de recrutamento foquem em atividades mais estratégicas, como o relacionamento com candidatos e negociações. Além disso, a IA tem acelerado a identificação de talentos (89%) e aprimorado a qualidade das descrições de vagas (88%), tornando-as mais assertivas e atrativas para os candidatos certos.

“O mercado de trabalho está passando por uma transformação acelerada, e as empresas que não se adaptarem ficarão em grande desvantagem. Encontrar e reter talentos qualificados exige novas estratégias, e a Inteligência Artificial já se consolidou como uma ferramenta indispensável nesse processo”, afirma Ana Claudia Plihal, Executiva de Soluções de Talento do LinkedIn no Brasil.

Para Plihal, com a tecnologia certa, recrutadores conseguem reduzir gargalos, ampliar o acesso a candidatos e tomar decisões mais estratégicas. “Com a IA as contratações estão sendo mais ágeis e assertivas”.

Da experiência para as habilidades: um novo modelo de contratação

A pesquisa também destaca um desalinhamento entre as exigências das empresas e as qualificações disponíveis no mercado. Segundo 69% dos profissionais de RH, há uma lacuna entre as habilidades dos candidatos e as que as empresas realmente precisam. Para minimizar essa discrepância, 56% dos recrutadores acreditam que o acesso a novas tecnologias de RH, como ferramentas de IA, ajudaria a tornar o processo mais eficiente. Já 44% apontam que priorizar habilidades em vez de diplomas e experiências passadas pode ser a solução para preencher as vagas com maior rapidez.

“Estamos vendo uma mudança de paradigma no recrutamento. Empresas que adotam um olhar mais focado em habilidades, e não apenas em formação acadêmica ou experiência, têm mais sucesso na contratação e retenção de talentos. Esse novo modelo abre oportunidades para um número maior de candidatos e permite que as organizações ampliem seus horizontes na busca por profissionais qualificados”, afirma Plihal.

O estudo do LinkedIn mostra uma transição do setor de RH para um modelo de contratação baseado em habilidades (soft skills e IA), aliado ao uso de tecnologias avançadas de recrutamento - com este cenário, um novo caminho surge e pode ser a solução para reduzir a defasagem do mercado de trabalho.