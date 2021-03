Pesquisa Carreira dos Sonhos, de boas práticas em recursos humanos, chega à reta final

Uma das pesquisas mais relevantes sobre as tendências do recursos humanos no Brasil, a Carreira dos Sonhos, do Grupo Cia de Talentos, está na reta final de inscrições para empresas e funcionários contarem suas boas práticas em RH – a pesquisa está disponível online até dia 17 de março.

Realizado desde 2002, o estudo faz um retrato do mercado de trabalho em quesitos como qualidade do ambiente de trabalho e cuidados com saúde mental no trabalho. O resultado da pesquisa deve ser apresentado em junho de 2021, na EXAME, e espera atrair 120.000 respostas.

Na visão da Cia de Talentos, organizações que conseguirem fomentar esse sentimento ganharão vantagem competitiva, uma vez que quanto mais conectados os funcionários estão com a empresa mais produtivos, criativos, inovadores e felizes eles são. Quando eles sentem que fazem parte da empresa, entendem que fazem parte da solução para os desafios.

A consultoria Cia de Talentos é uma das principais em educação para carreiras na América Latina, fundada há 30 anos por Sofia Esteves, colunista da EXAME. É formada pelas empresas Cia de Talentos, Cia de Experts e a startup Bettha.com, que juntas foram responsáveis pela contratação e desenvolvimento de aproximadamente 70 mil profissionais para mais de 2 mil organizações clientes, atendidos em 43 países, nos cinco continentes.

A participação na pesquisa é neste link.