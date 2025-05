Pergunta favorita de Jeff Bezos em entrevistas de emprego é estranha; para a psicologia, é brilhante

Durante os anos em que esteve à frente da Amazon, Jeff Bezos tinha um ritual incomum em entrevistas de emprego: ele perguntava aos candidatos se eles se consideravam pessoas de sorte.

Aparentemente banal, a pergunta escondia um crivo psicológico preciso, capaz de revelar traços essenciais para quem almeja cargos de liderança. As informações foram retiradas de Inc Magazine.

Humildade como critério de liderança

Segundo psicólogos e especialistas em comportamento organizacional, admitir que se teve sorte na trajetória é um sinal claro de humildade intelectual. E essa era uma característica que Bezos prezava fortemente em suas contratações. Ele também costumava perguntar sobre erros cometidos no passado — e como os candidatos aprenderam com eles.

A resposta à pergunta sobre sorte, portanto, era um teste disfarçado. Para líderes, essa capacidade de reconhecer fatores externos ao próprio esforço é fundamental.

Demonstra visão sistêmica, autoconhecimento e abertura para ouvir outros pontos de vista — atributos cada vez mais relevantes em um mundo corporativo volátil e de rápidas transformações.

O que a “sorte” revela sobre quem lidera

No fim, a pergunta de Bezos resume em uma linha aquilo que longas entrevistas talvez não consigam capturar com tanta eficiência: a combinação entre autoconfiança e consciência de que ninguém vence sozinho. É essa dualidade — acreditar em si e reconhecer o papel do acaso, da equipe e do contexto — que molda os grandes líderes da nova economia.

A liderança atual exige mais do que habilidades técnicas ou experiência acumulada. Exige repertório emocional, inteligência contextual e capacidade de aprendizado contínuo. Saber identificar essas qualidades em um candidato é, por si só, uma vantagem competitiva.

Assim, embora pareça uma excentricidade, a pergunta favorita de Jeff Bezos continua sendo um exemplo brilhante de como grandes líderes pensam o recrutamento. E, mais do que isso, mostra como uma simples questão pode revelar o que de fato importa: a forma como lidamos com o mundo, com os outros e com nós mesmos.

